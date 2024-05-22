Кипрский брокер с российскими корнями выкупит акции Cian с дисконтом
Кипрский брокер Roemer Capital объявил оферту на выкуп американский депозитарных акций Cian. Компания планирует выкупить у инвесторов бумаги, которые учитываются в международном депозитарии Euroclear, сообщается на сайте брокера. Первым на новость обратил внимание «Интерфакс».
В сообщении Roemer Capital уточняется, что выкуп пройдет с дисконтом к рыночной стоимости акций по цене $7,4. Всего брокер планирует приобрести до 13,78 млн бумаг. Прием заявок на выкуп продлится до 24 июня, расчеты по оферте – до 8 июля.
В 17:52 мск стоимость расписок Cian на Московской бирже составила 989,4 руб. – на 0,5% ниже, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,5% до 3443,7 пункта, IT-индекс – на 0,02% до 4198,5 п. С начала года котировки компании увеличились на 61,1%, бенчмарки – на 11,1 и 54,7% соответственно.
С учетом текущей стоимости акций Cian дисконт в рамках выкупа может составить 32,7%. Объем выкупа может достичь $101,9 млрд.
Ранее Roemer Capital объявил оферты по выкупу акций Ozon, HeadHunter и «Русагро». Выкуп бумаг Ozon пройдет по $31, всего брокер выкупит до 4,9 млн акций. По той же цене пройдет выкуп акций HeadHunter, объем приобретения составит 3,84 млн бумаг. Акции «Русагро» Roemer Capital выкупит по $11, всего брокер готов приобрести до 9 млн бумаг эмитента.
Ранее брокер Roemer Capital назывался Think Wealth. В 2021 г. эту компанию купила «дочка» «Синары» – Sinara Financial Corporation. В 2022 г. владельцем брокера стал RL Intellectual Ventures. Генеральный директор «Синары» Роман Лохов на текущий момент возглавляет совет директоров Roemer Capital, а глава Sinara Financial Corporation Ирина Храброва занимает должность управляющего директора брокера.