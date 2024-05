Кипрский брокер с российскими корнями выкупит акции Cian с дисконтом

Ранее брокер Roemer Capital назывался Think Wealth. В 2021 г. эту компанию купила «дочка» «Синары» – Sinara Financial Corporation. В 2022 г. владельцем брокера стал RL Intellectual Ventures. Генеральный директор «Синары» Роман Лохов на текущий момент возглавляет совет директоров Roemer Capital, а глава Sinara Financial Corporation Ирина Храброва занимает должность управляющего директора брокера.