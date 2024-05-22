Кипрский брокер с российскими корнями выкупит акции Cian с дисконтом

В 17:52 мск стоимость расписок Cian на Московской бирже составила 989,4 руб. – на 0,5% ниже, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,5% до 3443,7 пункта, IT-индекс – на 0,02% до 4198,5 п. С начала года котировки компании увеличились на 61,1%, бенчмарки – на 11,1 и 54,7% соответственно.