Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Котировки «Алросы» выросли после раскрытия отчета по РСБУ за I квартал

Ведомости

Котировки алмазодобывающей компании «Алроса» подскочили на 2,7% в ходе торгов на фоне раскрытия бухгалтерского отчета за I квартал. Максимально стоимость акций росла до 81,2 руб.

К 13:03 мск цена бумаг «Алросы» скорректировалась до 80,6 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она выросла на 1,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 1,1% и составил 3335,3 пункта, индекс металлов и добычи вырос на 1,3% до 8750,6 п. С начала года котировки компании увеличились на 15,8%, бенчмарки – на 7,6 и 12,6% соответственно. 

Из отчета «Алросы» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) следует, что выручка компании за период с января по март достигла 99,6 млрд руб. и увеличилась в годовом выражении на 32,3%. 

Себестоимость продаж компании в I квартале повысилась год к году на 37,2% до 61,6 млрд руб. Чистая прибыль за период сократилась на 8,1% г/г и составила 20,5 млрд руб. 

По итогам 2023 г. чистая прибыль «Алросы» снизилась на 15% г/г до 85,2 млрд руб., сообщалось ранее в отчете компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Консолидированная выручка компании за год выросла на 9% и составила 322,6 млрд руб., себестоимость продаж – на 14% до 175,6 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных