Котировки «Алросы» выросли после раскрытия отчета по РСБУ за I квартал

К 13:03 мск цена бумаг «Алросы» скорректировалась до 80,6 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она выросла на 1,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 1,1% и составил 3335,3 пункта, индекс металлов и добычи вырос на 1,3% до 8750,6 п. С начала года котировки компании увеличились на 15,8%, бенчмарки – на 7,6 и 12,6% соответственно.