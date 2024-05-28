Котировки «Алросы» выросли после раскрытия отчета по РСБУ за I квартал
Котировки алмазодобывающей компании «Алроса» подскочили на 2,7% в ходе торгов на фоне раскрытия бухгалтерского отчета за I квартал. Максимально стоимость акций росла до 81,2 руб.
К 13:03 мск цена бумаг «Алросы» скорректировалась до 80,6 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она выросла на 1,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 1,1% и составил 3335,3 пункта, индекс металлов и добычи вырос на 1,3% до 8750,6 п. С начала года котировки компании увеличились на 15,8%, бенчмарки – на 7,6 и 12,6% соответственно.
Из отчета «Алросы» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) следует, что выручка компании за период с января по март достигла 99,6 млрд руб. и увеличилась в годовом выражении на 32,3%.
Себестоимость продаж компании в I квартале повысилась год к году на 37,2% до 61,6 млрд руб. Чистая прибыль за период сократилась на 8,1% г/г и составила 20,5 млрд руб.
По итогам 2023 г. чистая прибыль «Алросы» снизилась на 15% г/г до 85,2 млрд руб., сообщалось ранее в отчете компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Консолидированная выручка компании за год выросла на 9% и составила 322,6 млрд руб., себестоимость продаж – на 14% до 175,6 млрд руб.