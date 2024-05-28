Акции «Соллерса» взлетели на 6,3% после корпоративных новостей

К 15:30 мск цена бумаг скорректировалась до 1010,5 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она увеличилась на 5%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 1,2% до 3338 пункта. С начала года котировки компании повысились на 27,4%, бенчмарк – на 7,7%.