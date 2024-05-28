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Акции «Соллерса» взлетели на 6,3% после корпоративных новостей

Ведомости

Котировки автомобилестроительной группы «Соллерс» подскочили на 6,3% на фоне новости о возможном начале выпуска минивэнов. Максимально стоимость акций в ходе торгов росла до 1022,5 руб. 

К 15:30 мск цена бумаг скорректировалась до 1010,5 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она увеличилась на 5%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 1,2% до 3338 пункта. С начала года котировки компании повысились на 27,4%, бенчмарк – на 7,7%.

«Соллерс» подтвердил, что прорабатывает возможность производства минивэнов, написал ТАСС. Ранее в ответе правительства на вопросы депутатов Госдумы отмечалось, что компания может запустить минивэны и пикапы с автоматическими коробками передач в серийное производство в 2025 г. 

В январе «Соллерс» сообщил, что планирует запустить серийное производство штампованных компонентов с использованием российской стали во II квартале 2025 г. На фоне этого заявления котировки росли на 5,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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