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MD Medical завершила редомициляцию в САР на острове Октябрьский

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Группа компаний MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») завершила редомициляцию в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области как МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс», следует из сообщения компании.

После регистрации глобальные депозитарные расписки (ГДР) компании на Мосбирже будут заменены на акции МКПАО. Процесс конвертации ГДР может занять до 15 рабочих дней, говорится в сообщении компании.

16 апреля MD Medical сообщила, что получила официальное согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности за пределами республики. Московская биржа в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции компании ограничила торги расписками компании с 16 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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