MD Medical завершила редомициляцию в САР на острове Октябрьский
Группа компаний MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») завершила редомициляцию в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области как МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс», следует из сообщения компании.
После регистрации глобальные депозитарные расписки (ГДР) компании на Мосбирже будут заменены на акции МКПАО. Процесс конвертации ГДР может занять до 15 рабочих дней, говорится в сообщении компании.
16 апреля MD Medical сообщила, что получила официальное согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности за пределами республики. Московская биржа в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции компании ограничила торги расписками компании с 16 мая.