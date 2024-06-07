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Греф увидел риск волатильности при отмене налоговой льготы на владение акциями

Ведомости

Отмена налоговой льготы на долгосрочное владение акциями может привести к возникновению огромной волатильности на рынке. Таким предположением поделился глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФа – 2024.

«Если эта норма сейчас будет отменена, то мы увидим огромную волатильность на рынке уже в этом году, потому что у нас огромные запросы со стороны частного сектора о том, нужно ли продавать акции», – предупредил Греф (цитата по РБК).

Если говорить об инвесторах, которые владели акциями от 15 до 20 лет, то в случае отмены налоговой льготы им нужно будет продать свои ценные бумаги до конца 2024 г., чтобы в 2025 г. не пришлось платить достаточно высокий налог из-за переоценки активов, пояснил Греф. Эти инвесторы «побегут продавать акции, чтобы в этом году зафиксировать не облагаемый доход», и «такая волатильность на рынке никому не нужна», подчеркнул глава Сбербанка.

В конце мая Минфин внес на рассмотрение в правительство законопроект о поправках к Налоговому кодексу. В документе предлагается перейти на использование прогрессивной шкалы НДФЛ, которая зависит от уровня дохода, а также изменить налоговые нормы в отношении фондового рынка и инвесторов. По плану, изменения могут вступить в силу с 1 января 2025 г. 

Сейчас инвесторы не должны платить налог при продаже акций, которыми они владели от пяти лет и более. Согласно предложению Минфина, эта льгота может быть отменена, если доход инвестора в год составляет более 50 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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