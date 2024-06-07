Греф увидел риск волатильности при отмене налоговой льготы на владение акциями
Отмена налоговой льготы на долгосрочное владение акциями может привести к возникновению огромной волатильности на рынке. Таким предположением поделился глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФа – 2024.
Если говорить об инвесторах, которые владели акциями от 15 до 20 лет, то в случае отмены налоговой льготы им нужно будет продать свои ценные бумаги до конца 2024 г., чтобы в 2025 г. не пришлось платить достаточно высокий налог из-за переоценки активов, пояснил Греф. Эти инвесторы «побегут продавать акции, чтобы в этом году зафиксировать не облагаемый доход», и «такая волатильность на рынке никому не нужна», подчеркнул глава Сбербанка.
В конце мая Минфин внес на рассмотрение в правительство законопроект о поправках к Налоговому кодексу. В документе предлагается перейти на использование прогрессивной шкалы НДФЛ, которая зависит от уровня дохода, а также изменить налоговые нормы в отношении фондового рынка и инвесторов. По плану, изменения могут вступить в силу с 1 января 2025 г.
Сейчас инвесторы не должны платить налог при продаже акций, которыми они владели от пяти лет и более. Согласно предложению Минфина, эта льгота может быть отменена, если доход инвестора в год составляет более 50 млн руб.