Греф увидел риск волатильности при отмене налоговой льготы на владение акциями

Если говорить об инвесторах, которые владели акциями от 15 до 20 лет, то в случае отмены налоговой льготы им нужно будет продать свои ценные бумаги до конца 2024 г., чтобы в 2025 г. не пришлось платить достаточно высокий налог из-за переоценки активов, пояснил Греф. Эти инвесторы «побегут продавать акции, чтобы в этом году зафиксировать не облагаемый доход», и «такая волатильность на рынке никому не нужна», подчеркнул глава Сбербанка.