«Соллерс» выплатит по итогам 2023 года дивиденды в размере 89 рублей на акцию

28 мая акции «Соллерса» взлетели на 6,3% на фоне новости о возможном начале выпуска минивэнов. Максимально стоимость акций в ходе торгов росла до 1022,5 руб. В январе «Соллерс» сообщил, что планирует запустить серийное производство штампованных компонентов с использованием российской стали во II квартале 2025 г. На фоне этого заявления котировки росли на 5,7%.