«Соллерс» выплатит по итогам 2023 года дивиденды в размере 89 рублей на акцию
«Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 24 июня 2024 г.», – указано в сообщении.
Кроме того, в ходе заседания акционеры проголосовали за утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, избрание членов совета директоров компании.
28 мая акции «Соллерса» взлетели на 6,3% на фоне новости о возможном начале выпуска минивэнов. Максимально стоимость акций в ходе торгов росла до 1022,5 руб. В январе «Соллерс» сообщил, что планирует запустить серийное производство штампованных компонентов с использованием российской стали во II квартале 2025 г. На фоне этого заявления котировки росли на 5,7%.
6 мая совет директоров «Соллерса» рекомендовал общему собранию акционеров компании выплатить дивиденды по итогам прошлого года. Также совет директоров предложил собранию акционеров установить 5 июля 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выручка «Соллерса» по итогам прошедшего года составила 82,3 млрд руб. Консолидированные финансовые результаты за 2022 г. компания не раскрывала, в сравнении с 2021 г. показатель сократился на 10,3%.