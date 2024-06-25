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«Соллерс» выплатит по итогам 2023 года дивиденды в размере 89 рублей на акцию

Ведомости

Российский автопроизводитель «Соллерс» выплатит по итогам 2023 г. дивиденды в размере 89 руб. на акцию, сообщила компания.

«Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 24 июня 2024 г.», – указано в сообщении.

Кроме того, в ходе заседания акционеры проголосовали за утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, избрание членов совета директоров компании.

28 мая акции «Соллерса» взлетели на 6,3% на фоне новости о возможном начале выпуска минивэнов. Максимально стоимость акций в ходе торгов росла до 1022,5 руб. В январе «Соллерс» сообщил, что планирует запустить серийное производство штампованных компонентов с использованием российской стали во II квартале 2025 г. На фоне этого заявления котировки росли на 5,7%.

6 мая совет директоров «Соллерса» рекомендовал общему собранию акционеров компании выплатить дивиденды по итогам прошлого года. Также совет директоров предложил собранию акционеров установить 5 июля 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выручка «Соллерса» по итогам прошедшего года составила 82,3 млрд руб. Консолидированные финансовые результаты за 2022 г. компания не раскрывала, в сравнении с 2021 г. показатель сократился на 10,3%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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