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Совет директоров «Соллерс» рекомендовал дивиденды в размере 89 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров российского автопроизводителя «Соллерс» рекомендовал общему собранию акционеров компании выплатить дивиденды по итогам 2023 г. в размере 89 руб. на акцию, сообщила компания.

Также совет директоров предложить собранию акционеров установить 5 июля 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Котировки акций российского автопроизводителя «Соллерс» подскочили на 9% на фоне рекомендации выплатить дивиденды, следует из данных Мосбиржи.

Так, акции компании в 12:30 мск торговались по цене 903,5 руб. за акцию, а по состоянию на 13:10 мск подорожали до 987 руб. за акцию.

2 мая акции автомобилестроительной компании «Соллерс» подорожали на 3,1% после раскрытия результатов за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Котировки максимально росли до 858 руб.

Выручка «Соллерса» по итогам прошедшего года составила 82,3 млрд руб., следует из отчета, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Консолидированные финансовые результаты за 2022 г. компания не раскрывала, в сравнении с 2021 г. показатель сократился на 10,3%. 

В апреле «Соллерс» продал свою долю в ООО «Аурус» и вышел из состава акционеров компании. В автомобилестроительной группе отметили, что после продажи акций «Соллерс» останется индустриальным партнером проекта Aurus и продолжит оказывать услуги по сварке и окраске кузовов автомобилей торговой марки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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