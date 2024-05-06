Совет директоров «Соллерс» рекомендовал дивиденды в размере 89 рублей на акцию

Выручка «Соллерса» по итогам прошедшего года составила 82,3 млрд руб., следует из отчета, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Консолидированные финансовые результаты за 2022 г. компания не раскрывала, в сравнении с 2021 г. показатель сократился на 10,3%.