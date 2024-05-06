Совет директоров «Соллерс» рекомендовал дивиденды в размере 89 рублей на акцию
Также совет директоров предложить собранию акционеров установить 5 июля 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Так, акции компании в 12:30 мск торговались по цене 903,5 руб. за акцию, а по состоянию на 13:10 мск подорожали до 987 руб. за акцию.
2 мая акции автомобилестроительной компании «Соллерс» подорожали на 3,1% после раскрытия результатов за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Котировки максимально росли до 858 руб.
Выручка «Соллерса» по итогам прошедшего года составила 82,3 млрд руб., следует из отчета, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Консолидированные финансовые результаты за 2022 г. компания не раскрывала, в сравнении с 2021 г. показатель сократился на 10,3%.