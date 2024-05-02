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Котировки «Соллерса» выросли на 3% на фоне раскрытия отчета по МСФО за 2023 год

Ведомости

Акции автомобилестроительной компании «Соллерс» подорожали на 3,1% после раскрытия результатов за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Котировки максимально росли до 858 руб.

К 10:57 мск стоимость ценных бумаг скорректировалась до 850,5 руб. С закрытия основной сессии торгов 30 апреля она увеличилась на 2,2%. Индекс Московской биржи с закрытия увеличился на 0,2% до 3475,3 пункта. С начала года акции «Соллерса» подорожали на 7,2%, бенчмарк прибавил 12,1%.

Выручка «Соллерса» по итогам прошедшего года составила 82,3 млрд руб., следует из отчета, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Консолидированные финансовые результаты за 2022 г. компания не раскрывала, в сравнении с 2021 г. показатель сократился на 10,3%. 

Себестоимость продаж «Соллерса» с 2021 г. сократилась на 13,6% до 66,7 млрд руб. EBITDA за этот период уменьшилась на 12,8% и составила 7,5 млрд руб. Чистая прибыль автомобилестроительной компании повысилась на 8,9% до 4,9 млрд руб.

В апреле «Соллерс» продал свою долю в ООО «Аурус» и вышел из состава акционеров компании. В автомобилестроительной группе отметили, что после продажи акций «Соллерс» останется индустриальным партнером проекта Aurus и продолжит оказывать услуги по сварке и окраске кузовов автомобилей торговой марки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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