Котировки «Соллерса» выросли на 3% на фоне раскрытия отчета по МСФО за 2023 год

К 10:57 мск стоимость ценных бумаг скорректировалась до 850,5 руб. С закрытия основной сессии торгов 30 апреля она увеличилась на 2,2%. Индекс Московской биржи с закрытия увеличился на 0,2% до 3475,3 пункта. С начала года акции «Соллерса» подорожали на 7,2%, бенчмарк прибавил 12,1%.