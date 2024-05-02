Котировки «Соллерса» выросли на 3% на фоне раскрытия отчета по МСФО за 2023 год
Акции автомобилестроительной компании «Соллерс» подорожали на 3,1% после раскрытия результатов за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Котировки максимально росли до 858 руб.
К 10:57 мск стоимость ценных бумаг скорректировалась до 850,5 руб. С закрытия основной сессии торгов 30 апреля она увеличилась на 2,2%. Индекс Московской биржи с закрытия увеличился на 0,2% до 3475,3 пункта. С начала года акции «Соллерса» подорожали на 7,2%, бенчмарк прибавил 12,1%.
Выручка «Соллерса» по итогам прошедшего года составила 82,3 млрд руб., следует из отчета, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Консолидированные финансовые результаты за 2022 г. компания не раскрывала, в сравнении с 2021 г. показатель сократился на 10,3%.
Себестоимость продаж «Соллерса» с 2021 г. сократилась на 13,6% до 66,7 млрд руб. EBITDA за этот период уменьшилась на 12,8% и составила 7,5 млрд руб. Чистая прибыль автомобилестроительной компании повысилась на 8,9% до 4,9 млрд руб.