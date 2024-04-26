«Соллерс» продал свою долю в Aurus

Ранее «Ведомости» писали, что госзакупки новых и подержанных легковых автомобилей в России в прошлом году выросли в денежном выражении на 17% по сравнению с 2022 г. и достигли 36,5 млрд руб. При этом количество тендеров на закупку легковых машин в прошлом году снизилось на 6% и составило 6647. Большая часть из них – 5395 заявок на 24,5 млрд руб. – была разыграна в рамках 44-ФЗ для нужд государственных и муниципальных учреждений. Средняя цена контракта на поставку автотехники в 2023 г. выросла на 18% в годовом выражении до 5,2 млн руб.