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«Соллерс» продал свою долю в Aurus

Ведомости

Российская группа «Соллерс» продала долю в ООО «Аурус», тем самым вышла из состава собственников. Это следует из данных ЕГРЮЛ от 24 апреля.

На изменения обратил внимание «Интерфакс». Согласно записи в ЕГРЮЛ, 0,5% долей «Соллерс» было продано компании «Хит моторз Рус».

«Соллерс» подтвердил сделку «Интерфаксу», но подробностей не раскрывал. Компания отметила, что остается индустриальным партнером проекта и продолжает оказывать услуги по сварке и окраске кузовов Aurus.

Основной владелец ООО «Аурус» – подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ», предприятию принадлежит 63,5%. Эмиратский холдинг Tawazun владеет 36%.

Ранее «Ведомости» писали, что госзакупки новых и подержанных легковых автомобилей в России в прошлом году выросли в денежном выражении на 17% по сравнению с 2022 г. и достигли 36,5 млрд руб. При этом количество тендеров на закупку легковых машин в прошлом году снизилось на 6% и составило 6647. Большая часть из них – 5395 заявок на 24,5 млрд руб. – была разыграна в рамках 44-ФЗ для нужд государственных и муниципальных учреждений. Средняя цена контракта на поставку автотехники в 2023 г. выросла на 18% в годовом выражении до 5,2 млн руб.

В октябре 2023 г. Минпромторг подготовил список рекомендованных для использования госслужащими машин. В него вошли Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, «УАЗ» и Haval. В феврале 2024 г. ведомство расширило его продукцией «Автотора» и Citroen производства компании «Автомобильные технологии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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