«Соллерс» продал свою долю в Aurus
Российская группа «Соллерс» продала долю в ООО «Аурус», тем самым вышла из состава собственников. Это следует из данных ЕГРЮЛ от 24 апреля.
На изменения обратил внимание «Интерфакс». Согласно записи в ЕГРЮЛ, 0,5% долей «Соллерс» было продано компании «Хит моторз Рус».
«Соллерс» подтвердил сделку «Интерфаксу», но подробностей не раскрывал. Компания отметила, что остается индустриальным партнером проекта и продолжает оказывать услуги по сварке и окраске кузовов Aurus.
Основной владелец ООО «Аурус» – подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ», предприятию принадлежит 63,5%. Эмиратский холдинг Tawazun владеет 36%.
Ранее «Ведомости» писали, что госзакупки новых и подержанных легковых автомобилей в России в прошлом году выросли в денежном выражении на 17% по сравнению с 2022 г. и достигли 36,5 млрд руб. При этом количество тендеров на закупку легковых машин в прошлом году снизилось на 6% и составило 6647. Большая часть из них – 5395 заявок на 24,5 млрд руб. – была разыграна в рамках 44-ФЗ для нужд государственных и муниципальных учреждений. Средняя цена контракта на поставку автотехники в 2023 г. выросла на 18% в годовом выражении до 5,2 млн руб.
В октябре 2023 г. Минпромторг подготовил список рекомендованных для использования госслужащими машин. В него вошли Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, «УАЗ» и Haval. В феврале 2024 г. ведомство расширило его продукцией «Автотора» и Citroen производства компании «Автомобильные технологии».