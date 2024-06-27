Акционеры «Мосэнерго» утвердили дивиденды в размере 16,04 копейки на акцию

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2023 г. в размере 0,16038 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго" в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ», – указано в сообщении компании. Всего на дивиденды будет направлено 6,38 млрд руб.