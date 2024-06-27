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Акционеры «Мосэнерго» утвердили дивиденды в размере 16,04 копейки на акцию

Ведомости

Акционеры «Мосэнерго» приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2023 г. в размере 16,04 копейки на акцию, следует из сообщения компании.

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2023 г. в размере 0,16038 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго" в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ», – указано в сообщении компании. Всего на дивиденды будет направлено 6,38 млрд руб.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям компании по результатам 2023 г. - 9 июля 2024 г.

Также в ходе собрания акционеры утвердили годовой отчет компании и устав общества в новой редакции.

«Мосэнерго» – самая крупная из территориальных генерирующих компаний РФ. Основными акционерами компании являются  «Газпром энергохолдинг» (доля в капитале - 53,85%) и Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы (26,45%). В собственности прочих юридических и физических лиц находится 19,7% уставного капитала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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