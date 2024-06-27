Акционеры «Мосэнерго» утвердили дивиденды в размере 16,04 копейки на акцию
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2023 г. в размере 0,16038 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго" в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ», – указано в сообщении компании. Всего на дивиденды будет направлено 6,38 млрд руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям компании по результатам 2023 г. - 9 июля 2024 г.
Также в ходе собрания акционеры утвердили годовой отчет компании и устав общества в новой редакции.
«Мосэнерго» – самая крупная из территориальных генерирующих компаний РФ. Основными акционерами компании являются «Газпром энергохолдинг» (доля в капитале - 53,85%) и Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы (26,45%). В собственности прочих юридических и физических лиц находится 19,7% уставного капитала.