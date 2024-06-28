Акционеры «Инарктики» одобрили дивиденды за два квартала

Стоимость акций «Инарктики» в 10:18 мск составила 836 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня бумаги подорожали на 0,24%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,16% до 3155,24 пункта, индекс потребительского сектора – на 0,26% до 8629,2 п. С начала года котировки компании подешевели на 1,82%, бенчмарки увеличились на 1,81 и 7,49% соответственно.