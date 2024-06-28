Акционеры «Инарктики» одобрили дивиденды за два квартала
Акционеры производителя атлантического лосося и форели «Инарктика» утвердили на годовом общем собрании дивиденды за IV квартал 2023 г. и I квартал 2024 г. Об этом сообщается на сайте компании.
Стоимость акций «Инарктики» в 10:18 мск составила 836 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня бумаги подорожали на 0,24%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,16% до 3155,24 пункта, индекс потребительского сектора – на 0,26% до 8629,2 п. С начала года котировки компании подешевели на 1,82%, бенчмарки увеличились на 1,81 и 7,49% соответственно.
Дивидендные выплаты по итогам каждого квартала составят по 10 руб. на акцию. Всего на дивиденды «Инарктика» направит 1,76 млрд руб. за оба периода. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может составить 2,39%. Датой отсечки определили 8 июля.
«Инарктика» выплачивает дивиденды ежеквартально. По итогам трех кварталов 2023 г. акционеры компании получили выплаты на общую сумму в 3,95 млрд руб. Совокупные дивиденды за 2024 г. составят 4,83 млрд рублей или 55 руб. на акцию, годовая дивдоходность – 6,58%.