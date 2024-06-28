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Акционеры «Инарктики» одобрили дивиденды за два квартала

Ведомости

Акционеры производителя атлантического лосося и форели «Инарктика» утвердили на годовом общем собрании дивиденды за IV квартал 2023 г. и I квартал 2024 г. Об этом сообщается на сайте компании. 

Стоимость акций «Инарктики» в 10:18 мск составила 836 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня бумаги подорожали на 0,24%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,16% до 3155,24 пункта, индекс потребительского сектора – на 0,26% до 8629,2 п. С начала года котировки компании подешевели на 1,82%, бенчмарки увеличились на 1,81 и 7,49% соответственно. 

Дивидендные выплаты по итогам каждого квартала составят по 10 руб. на акцию. Всего на дивиденды «Инарктика» направит 1,76 млрд руб. за оба периода. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может составить 2,39%. Датой отсечки определили 8 июля. 

«Инарктика» выплачивает дивиденды ежеквартально. По итогам трех кварталов 2023 г. акционеры компании получили выплаты на общую сумму в 3,95 млрд руб. Совокупные дивиденды за 2024 г. составят 4,83 млрд рублей или 55 руб. на акцию, годовая дивдоходность – 6,58%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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