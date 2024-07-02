«СПБ биржа» не выплатит дивиденды за 2023 год
Акционеры «СПБ биржи» решили, что торговая площадка не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Об этом сообщается на странице биржи на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Стоимость акций «СПБ биржи» в 16:30 мск составила 138,1 руб. и осталась на уровне закрытия основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,89% и достиг 3214,57 пункта, финансовый индекс вырос на 0,05% до 10 859,82 п. С начала года котировки «СПБ биржи» увеличились на 78,36%, бенчмарки – на 3,73 и 9,1% соответственно.
«СПБ биржа» ни разу после своего первичного публичного размещения акций (IPO) не платила дивиденды. Накануне размещения в проспекте эмиссии торговая площадка отметила, что не планирует выплачивать дивиденды в среднесрочной перспективе, так как нацелена на рост. IPO «СПБ биржи» прошло 18 ноября 2021 г.
14 мая генеральный директор «СПБ биржи» Евгений Сердюков сказал в интервью «РБК инвестициям», что торговая площадка может пересмотреть свою дивидендную политику в 2025 г. Он отметил, что биржа перешла к новому этапу развития.