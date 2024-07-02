«СПБ биржа» не выплатит дивиденды за 2023 год

Стоимость акций «СПБ биржи» в 16:30 мск составила 138,1 руб. и осталась на уровне закрытия основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,89% и достиг 3214,57 пункта, финансовый индекс вырос на 0,05% до 10 859,82 п. С начала года котировки «СПБ биржи» увеличились на 78,36%, бенчмарки – на 3,73 и 9,1% соответственно.