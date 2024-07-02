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«СПБ биржа» не выплатит дивиденды за 2023 год

Ведомости

Акционеры «СПБ биржи» решили, что торговая площадка не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Об этом сообщается на странице биржи на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Стоимость акций «СПБ биржи» в 16:30 мск составила 138,1 руб. и осталась на уровне закрытия основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,89% и достиг 3214,57 пункта, финансовый индекс вырос на 0,05% до 10 859,82 п. С начала года котировки «СПБ биржи» увеличились на 78,36%, бенчмарки – на 3,73 и 9,1% соответственно.

«СПБ биржа» ни разу после своего первичного публичного размещения акций (IPO) не платила дивиденды. Накануне размещения в проспекте эмиссии торговая площадка отметила, что не планирует выплачивать дивиденды в среднесрочной перспективе, так как нацелена на рост. IPO «СПБ биржи» прошло 18 ноября 2021 г.

14 мая генеральный директор «СПБ биржи» Евгений Сердюков сказал в интервью «РБК инвестициям», что торговая площадка может пересмотреть свою дивидендную политику в 2025 г. Он отметил, что биржа перешла к новому этапу развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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