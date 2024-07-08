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Глава JetLend сообщил об оценке компании перед IPO в 8–12 млрд рублей

Ведомости

В рамках подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO) эксперты оценили краудлендинговую платформу JetLend в 8–12 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор компании JetLend Роман Хорошев в колонке для «РБК инвестиций». 

Хорошев обратил внимание, что ‎JetLend, это одна из технологических компаний, которых часто оценивают по мультипликатору P/S (капитализация/выручка). Оценка краундлендинговой платформы по показателю P/S равна 10x, рассказал он. Выручка в 2024 г. прогнозируется на уровне 1 млрд руб. На основе этих результатов ‎JetLend можно оценить в 8–12 млрд руб., считает гендиректор.

Хорошев подтвердил, что размещение планируется провести в декабре 2024 г. Инвесторам собираются продать около 10% акций, привлеченные средства пойдут на стимулирование роста бизнеса и маркетинговую активность, рассказал глава JetLend. Бумаги разместят на бирже от лица АО «Джетленд Холдинг», который владеет 100% ООО «Джетленд». По словам Хорошева, сейчас идет этап формирования совета директоров.

Прошлый год ООО «Джетленд» закончила с выручкой 594,9 млн руб., нарастив показатель на 265% (в 2022 г. он составлял 162,7 млн руб), следует из данных центра раскрытия корпоративной информации. Чистая прибыль в 2023 г. достигла 23,5 млн руб. против 16,4 млн руб. годом ранее (рост на 43%). По итогам I квартала 2024 г. выручка составила 176,3 млн руб., показав рост на 120% в годовом выражении. При этом в отчетном периоде компания получила чистый убыток в размере 13,7 млн руб.

О том, что ‎JetLend выйдет на IPO, впервые сообщил Forbes в конце 2023 г. Представители компании тогда рассказали изданию, что капитализация может составить 11–20 млрд руб. в зависимости от роста бизнеса и ситуации на фондовом рынке. Если IPO состоится, JetLend станет первой публичной краудлендинговой платформой на российском рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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