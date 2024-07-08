Глава JetLend сообщил об оценке компании перед IPO в 8–12 млрд рублей
Хорошев обратил внимание, что JetLend, это одна из технологических компаний, которых часто оценивают по мультипликатору P/S (капитализация/выручка). Оценка краундлендинговой платформы по показателю P/S равна 10x, рассказал он. Выручка в 2024 г. прогнозируется на уровне 1 млрд руб. На основе этих результатов JetLend можно оценить в 8–12 млрд руб., считает гендиректор.
Хорошев подтвердил, что размещение планируется провести в декабре 2024 г. Инвесторам собираются продать около 10% акций, привлеченные средства пойдут на стимулирование роста бизнеса и маркетинговую активность, рассказал глава JetLend. Бумаги разместят на бирже от лица АО «Джетленд Холдинг», который владеет 100% ООО «Джетленд». По словам Хорошева, сейчас идет этап формирования совета директоров.
Прошлый год ООО «Джетленд» закончила с выручкой 594,9 млн руб., нарастив показатель на 265% (в 2022 г. он составлял 162,7 млн руб), следует из данных центра раскрытия корпоративной информации. Чистая прибыль в 2023 г. достигла 23,5 млн руб. против 16,4 млн руб. годом ранее (рост на 43%). По итогам I квартала 2024 г. выручка составила 176,3 млн руб., показав рост на 120% в годовом выражении. При этом в отчетном периоде компания получила чистый убыток в размере 13,7 млн руб.
О том, что JetLend выйдет на IPO, впервые сообщил Forbes в конце 2023 г. Представители компании тогда рассказали изданию, что капитализация может составить 11–20 млрд руб. в зависимости от роста бизнеса и ситуации на фондовом рынке. Если IPO состоится, JetLend станет первой публичной краудлендинговой платформой на российском рынке.