Глава JetLend сообщил об оценке компании перед IPO в 8–12 млрд рублей

Прошлый год ООО «Джетленд» закончила с выручкой 594,9 млн руб., нарастив показатель на 265% (в 2022 г. он составлял 162,7 млн руб), следует из данных центра раскрытия корпоративной информации. Чистая прибыль в 2023 г. достигла 23,5 млн руб. против 16,4 млн руб. годом ранее (рост на 43%). По итогам I квартала 2024 г. выручка составила 176,3 млн руб., показав рост на 120% в годовом выражении. При этом в отчетном периоде компания получила чистый убыток в размере 13,7 млн руб.