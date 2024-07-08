«Яндекс» зарегистрирует свой новый тикер YDEX как товарный знак
Представитель компании пояснил, что решение связано с появлением нового тикера YDEX, под которым будут торговаться акции компании на Мосбирже.
МКПАО «Яндекс» получила листинг на Мосбирже 1 апреля. Акции вошли в первый котировальный список с 15 мая.
5 июля компания сообщила, что торги ее обыкновенными акциями начнутся 24 июля. К этому времени планируется завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ «Консорциум.Первый» – основного владельца МКПАО «Яндекс», говорилось в пресс-релизе. Ранее старт торгов был запланирован на 10 июля.