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«Яндекс» зарегистрирует свой новый тикер YDEX как товарный знак

Ведомости

«Яндекс» подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию нового товарного знака YDEX. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Представитель компании пояснил, что решение связано с появлением нового тикера YDEX, под которым будут торговаться акции компании на Мосбирже.

МКПАО «Яндекс» получила листинг на Мосбирже 1 апреля. Акции вошли в первый котировальный список с 15 мая. 

5 июля компания сообщила, что торги ее обыкновенными акциями начнутся 24 июля. К этому времени планируется завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ «Консорциум.Первый» – основного владельца МКПАО «Яндекс», говорилось в пресс-релизе. Ранее старт торгов был запланирован на 10 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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