«Cамолет плюс» открыл сбор заявок на pre-IPO

«Самолет плюс» – технологическая платформа для покупки квартир с рядом дополнительных услуг и сервисов (дизайн интерьера, ремонт, меблировка и др.) Сервис создан в 2022 г. и уже объединяет более 1700 офисов по всей стране. Сейчас доля платформы на рынке недвижимости составляет около 10%, а к 2026 г. вырастет до 35%, спрогнозировал основатель «Самолет плюс».