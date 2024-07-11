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«Cамолет плюс» открыл сбор заявок на pre-IPO

Ведомости

Сервис «Самолет плюс», входящий в группу «Самолет», открыл сбор заявок в рамках pre-IPO на инвестиционной платформе Zorko. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

«Самолет плюс» планирует привлечь до 825 млн руб. через дополнительную эмиссию акций. Вырученные средства пойдут на ускорение темпов роста бизнеса, развитие технологической платформы и увеличение доли на рынке недвижимости и смежных рынках.

Заявки на участие в pre-IPO компания будет принимать с 11 по 26 июля. Сбор может завершиться раньше при достижении верхней границы размещения, предупредил представитель «Самолет плюс». Деятельность платформы Zorko, где будет проходить pre-IPO, регулируется ЦБ, отметил он. После покупки акций на платформе инвестор сможет перевести акции на свой брокерский счет.

Неквалифицированные инвесторы смогут вложить в акции не более 600 000 руб. Больше этого лимита могут инвестировать квалифицированные игроки. Ожидается, что сразу после завершения pre-IPO будут организованы торги акциями «Самолет плюс» во внебиржевом сегменте Мосбиржи, рассказали в пресс-службе компании.

За 2023 г. выручка компании выросла на 53% г/г, и составила 297,4 млрд руб., следует из управленческой отчетности на сайте «Самолет плюс» (составляется по стандартам МСФО). Валовая прибыль увеличилась на 55% г/г, до 100,4 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 49%, до 71,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 23% и составила 34,3 млрд руб.

По прогнозу компании, по итогам текущего года выручка достигнет 8 млрд руб. при показателе EBITDA около 1 млрд руб. При этом в 2025 г. компания собирается нарастить выручку до 20 млрд руб. при EBITDA в 6 млрд руб., а в 2026 г. – 32 и 11 млрд руб. соответственно.

«Самолет плюс» – технологическая платформа для покупки квартир с рядом дополнительных услуг и сервисов (дизайн интерьера, ремонт, меблировка и др.) Сервис создан в 2022 г. и уже объединяет более 1700 офисов по всей стране. Сейчас доля платформы на рынке недвижимости составляет около 10%, а к 2026 г. вырастет до 35%, спрогнозировал основатель «Самолет плюс».

«Самолет» сообщил о планах вывода на IPO «Самолет плюс» в декабре 2023 г. Размещение на бирже может состояться в 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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