«Cамолет плюс» открыл сбор заявок на pre-IPO
Сервис «Самолет плюс», входящий в группу «Самолет», открыл сбор заявок в рамках pre-IPO на инвестиционной платформе Zorko. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
«Самолет плюс» планирует привлечь до 825 млн руб. через дополнительную эмиссию акций. Вырученные средства пойдут на ускорение темпов роста бизнеса, развитие технологической платформы и увеличение доли на рынке недвижимости и смежных рынках.
Заявки на участие в pre-IPO компания будет принимать с 11 по 26 июля. Сбор может завершиться раньше при достижении верхней границы размещения, предупредил представитель «Самолет плюс». Деятельность платформы Zorko, где будет проходить pre-IPO, регулируется ЦБ, отметил он. После покупки акций на платформе инвестор сможет перевести акции на свой брокерский счет.
Неквалифицированные инвесторы смогут вложить в акции не более 600 000 руб. Больше этого лимита могут инвестировать квалифицированные игроки. Ожидается, что сразу после завершения pre-IPO будут организованы торги акциями «Самолет плюс» во внебиржевом сегменте Мосбиржи, рассказали в пресс-службе компании.
За 2023 г. выручка компании выросла на 53% г/г, и составила 297,4 млрд руб., следует из управленческой отчетности на сайте «Самолет плюс» (составляется по стандартам МСФО). Валовая прибыль увеличилась на 55% г/г, до 100,4 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 49%, до 71,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 23% и составила 34,3 млрд руб.
По прогнозу компании, по итогам текущего года выручка достигнет 8 млрд руб. при показателе EBITDA около 1 млрд руб. При этом в 2025 г. компания собирается нарастить выручку до 20 млрд руб. при EBITDA в 6 млрд руб., а в 2026 г. – 32 и 11 млрд руб. соответственно.
«Самолет плюс» – технологическая платформа для покупки квартир с рядом дополнительных услуг и сервисов (дизайн интерьера, ремонт, меблировка и др.) Сервис создан в 2022 г. и уже объединяет более 1700 офисов по всей стране. Сейчас доля платформы на рынке недвижимости составляет около 10%, а к 2026 г. вырастет до 35%, спрогнозировал основатель «Самолет плюс».