Группа «Самолет» запланировала IPO сервиса по продаже недвижимости к 2025 году
Компания запустила сервис летом 2022 г. Согласно отчетности девелопера, по итогам прошлого года объем сделок составил 337 млрд руб., большая часть из которых (202 млрд руб.) пришлась на первичный рынок, все остальное (135 млрд руб.) – на вторичный. По словам гендиректора группы «Самолет» Антона Елистратова, ожидаемый оборот по операциям с недвижимостью через «Самолет» и «Самолет плюс» может достигнуть 1 трлн руб. в 2024 г.
Сейчас компания оценивает долю сервиса «Самолет плюс» на рынке в 3%. По прогнозам застройщика, к 2030 г. этот показатель может вырасти до 20%.
«Самолет» начал работу на рынке жилья в 2013 г., в 2020 г. акции компании были размещены на бирже. С того момента стоимость ценных бумаг выросла на 175%. По итогам прошлого года девелопер нарастил объем продаж первичной недвижимости на 42% до 1,067 млн кв. м. Выручка компании увеличилась на 49% и составила 194,4 млрд руб., чистая прибыль – на 57% до 22,2 млрд руб., а EBITDA – на 68% до 48,2 млрд руб.