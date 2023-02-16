Группа «Самолет» запланировала IPO сервиса по продаже недвижимости к 2025 году

«Самолет» начал работу на рынке жилья в 2013 г., в 2020 г. акции компании были размещены на бирже. С того момента стоимость ценных бумаг выросла на 175%. По итогам прошлого года девелопер нарастил объем продаж первичной недвижимости на 42% до 1,067 млн кв. м. Выручка компании увеличилась на 49% и составила 194,4 млрд руб., чистая прибыль – на 57% до 22,2 млрд руб., а EBITDA – на 68% до 48,2 млрд руб.