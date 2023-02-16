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Бизнес

Группа «Самолет» запланировала IPO сервиса по продаже недвижимости к 2025 году

Ведомости

Группа компаний «Самолет» планирует провести IPO своего сервиса по продаже недвижимости «Самолет плюс» к 2025 г. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера, передает Forbes. 

Компания запустила сервис летом 2022 г. Согласно отчетности девелопера, по итогам прошлого года объем сделок составил 337 млрд руб., большая часть из которых (202 млрд руб.) пришлась на первичный рынок, все остальное (135 млрд руб.) – на вторичный. По словам гендиректора группы «Самолет» Антона Елистратова, ожидаемый оборот по операциям с недвижимостью через «Самолет» и «Самолет плюс» может достигнуть 1 трлн руб. в 2024 г.

Сейчас компания оценивает долю сервиса «Самолет плюс» на рынке в 3%. По прогнозам застройщика, к 2030 г. этот показатель может вырасти до 20%.

«Самолет» начал работу на рынке жилья в 2013 г., в 2020 г. акции компании были размещены на бирже. С того момента стоимость ценных бумаг выросла на 175%. По итогам прошлого года девелопер нарастил объем продаж первичной недвижимости на 42% до 1,067 млн кв. м. Выручка компании увеличилась на 49% и составила 194,4 млрд руб., чистая прибыль – на 57% до 22,2 млрд руб., а EBITDA – на 68% до 48,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных