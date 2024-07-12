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Акции «Татнефти» вытеснили бумаги «Транснефти» из списка фаворитов брокера ВТБ

Ведомости

Аналитики брокера «ВТБ мои инвестиции» заменили привилегированные акции «Транснефти» в топ-10 фаворитов российского фондового рынка на «префы» «Татнефти». Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе брокера.

Стоимость «префов» «Транснефти» в 11:20 мск составила 1448 руб., «Татнефти» – 628,9 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня акции «Транснефти» подорожали на 0,5%, бумаги «Татнефти» подешевели на 0,6%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,5% до 2976,3 пункта, нефтегазовый индекс – на 0,6% до 7985,8 п.

С начала года котировки «префов» «Татнефти» снизились сильнее, чем у «Транснефти». Акции «Татнефти» за период потеряли 11,2% стоимости, бумаги «Транснефти» – 0,1%. Бенчмарки с начала года сократились на 4 и 9,7% соответственно. 

Инвестиционный стратег брокера ВТБ Станислав Клещев уточнил, что бумаги «Татнефти» вошли в топ-10 российских акций после дивидендной отсечки. Аналитики рассчитывают на быстрое закрытие дивидендного гэпа и восстановление котировок компании. 

Главным драйвером для бумаг они считают объявление промежуточных дивидендов «Татнефти», которое должно произойти в августе, уточнил Клещев. По прогнозам экспертов брокера ВТБ, диапазон рекомендации может составить от 27 до 40 руб. на акцию с дивидендной доходностью по текущим котировкам от 4,3 до 6,4%. По мнению аналитиков ВТБ, вероятна выплата дивидендами более 50% чистой прибыли. 

«Префы» «Транснефти» из списка фаворитов аналитики брокера ВТБ исключили из-за относительно слабой динамики, несмотря на утвержденные дивиденды. 

Решение акционеров «Транснефти» по дивидендам за 2023 г. компания раскрыла 8 июля. Выплата составит 177,2 руб. на бумагу, дивидендная доходность при текущей стоимости акций находится на уровне 12,2%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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