Акции «Татнефти» вытеснили бумаги «Транснефти» из списка фаворитов брокера ВТБ

Главным драйвером для бумаг они считают объявление промежуточных дивидендов «Татнефти», которое должно произойти в августе, уточнил Клещев. По прогнозам экспертов брокера ВТБ, диапазон рекомендации может составить от 27 до 40 руб. на акцию с дивидендной доходностью по текущим котировкам от 4,3 до 6,4%. По мнению аналитиков ВТБ, вероятна выплата дивидендами более 50% чистой прибыли.