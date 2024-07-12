Акции «Башнефти» обвалились после дивидендной отсечки

Акционеры «Башнефти» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. на годовом собрании 26 июня в размере 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. В сумме на эти цели компания направила 36,92 млрд руб. По итогам 2022 г. выплаты на каждый вид акций составляли составили 199,89 руб., или 35,5 млрд руб. Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО в прошлом году достигла 178,88 млрд руб., за 2022 г. компания показатели не раскрывала.