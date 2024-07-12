Акции «Башнефти» обвалились после дивидендной отсечки
Акции «Башнефти» в ходе торгов на Мосбирже резко просели на фоне дивидендной отсечки 12 июля. Обыкновенные акции компании в нижней точки теряли 8,97% к предыдущему закрытию основной сессии, до 2741,5 руб., а привилегированные – 11,37%, до 1648,5 руб.
К 11:36 мск «обычки» скорректировались до 2759 руб. (-8,38%), а «префы» – до 1670 руб. (-10,22%).
Акционеры «Башнефти» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. на годовом собрании 26 июня в размере 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. В сумме на эти цели компания направила 36,92 млрд руб. По итогам 2022 г. выплаты на каждый вид акций составляли составили 199,89 руб., или 35,5 млрд руб. Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО в прошлом году достигла 178,88 млрд руб., за 2022 г. компания показатели не раскрывала.
В первый день без дивидендов 11 июля торговались акции Сбербанка, имеющие большой вес в индексе Мосбиржи (16%). На минимуме 11 июля «обычки» банка доходили до 285,22 руб. (-9,6%), «префы» – до 285,16 руб. (-9,85%). К концу торгов акции подорожали до 295,31 руб. (-6,4%) и 295,32 руб. (-6,63%) соответственно, закрыв часть дивидендного гэпа. 12 июля бумаги Сбера снова перешли к снижению: к 11:56 мск «обычки» стоили 292,68 руб. (-0,89%), «префы» – 292,84 руб. (-0,84%).
В ближайшие дни также запланированы дивидендные отсечки «Сургутнефтегаза» (18 июля, доля в индексе «обычек» – 3,14%, «префов» – 3,11%), «Магнита» (15 июля, 1,26%) и МТС (16 июля, 1,22%).