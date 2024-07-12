Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Акции «Башнефти» обвалились после дивидендной отсечки

Ведомости

Акции «Башнефти» в ходе торгов на Мосбирже резко просели на фоне дивидендной отсечки 12 июля. Обыкновенные акции компании в нижней точки теряли 8,97% к предыдущему закрытию основной сессии, до 2741,5 руб., а привилегированные – 11,37%, до 1648,5 руб.

К 11:36 мск «обычки» скорректировались до 2759 руб. (-8,38%), а «префы» – до 1670 руб. (-10,22%). 

Акционеры «Башнефти» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. на годовом собрании 26 июня в размере 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. В сумме на эти цели компания направила 36,92 млрд руб. По итогам 2022 г. выплаты на каждый вид акций составляли составили 199,89 руб., или 35,5 млрд руб. Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО в прошлом году достигла 178,88 млрд руб., за 2022 г. компания показатели не раскрывала.

В первый день без дивидендов 11 июля торговались акции Сбербанка, имеющие большой вес в индексе Мосбиржи (16%). На минимуме 11 июля «обычки» банка доходили до 285,22 руб. (-9,6%), «префы» – до 285,16 руб. (-9,85%). К концу торгов акции подорожали до 295,31 руб. (-6,4%) и 295,32 руб. (-6,63%) соответственно, закрыв часть дивидендного гэпа. 12 июля бумаги Сбера снова перешли к снижению: к 11:56 мск «обычки» стоили 292,68 руб. (-0,89%), «префы» – 292,84 руб. (-0,84%).

В ближайшие дни также запланированы дивидендные отсечки «Сургутнефтегаза» (18 июля, доля в индексе «обычек» – 3,14%, «префов» – 3,11%), «Магнита» (15 июля, 1,26%) и МТС (16 июля, 1,22%).

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных