FT: производители каннабиса планируют IPO на фоне смягчения правил США

Лондонский дистрибьютор медицинской марихуаны Grow Group планирует первичное размещение акций на Nasdaq в I квартале 2025 г. С момента основания в 2017 г. компания привлекла более 12 млн фунтов стерлингов. От IPO стартап ожидает привлечение более 100 млн фунтов стерлингов. Генеральный директор компании Бенджамин Лэнгли сообщил, что компания выберет Nasdaq, а не Лондонскую фондовую биржу (LSE) для IPO, поскольку там ожидают более высокую оценку.