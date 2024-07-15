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FT: производители каннабиса планируют IPO на фоне смягчения правил США

Ведомости

Европейские производители каннабиса планируют первичное публичное размещение акций (IPO) на американской бирже в связи с планами США о реклассификации марихуаны. Об этом пишет Financial Times (FT).

Лондонский дистрибьютор медицинской марихуаны Grow Group планирует первичное размещение акций на Nasdaq в I квартале 2025 г. С момента основания в 2017 г. компания привлекла более 12 млн фунтов стерлингов. От IPO стартап ожидает привлечение более 100 млн фунтов стерлингов. Генеральный директор компании Бенджамин Лэнгли сообщил, что компания выберет Nasdaq, а не Лондонскую фондовую биржу (LSE) для IPO, поскольку там ожидают более высокую оценку. 

Он заявил, что сейчас рынок демонстрирует признаки улучшения. «То, что мы видим сейчас, это ослабление, так что люди вкладывают средства, и в этой сфере определенно снова есть деньги», – указал Лэнгли.

Американскую биржу Nasdaq рассматривают британский производитель Wellford Medical и португальская Somai Pharmaceuticals. Последняя намерена привлечь 250 млн евро в качестве «разумной» оценки в ходе IPO на бирже Nasdaq с вторичным листингом на фондовой бирже Торонто или LSE.

В мае управление по борьбе с наркотиками США (DEA) опубликовало уведомление, объявив о намерении исключить каннабис из списка опасных наркотиков и признать его медицинское применение.

Каннабис весной 2024 г. был легализован в Германии. Согласно новым правилам страны, разрешается хранение и выращивание марихуаны, а потребители в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение каннабисом массой до 25 г и выращивание до трех растений. 

В феврале 2024 г. медицинские каннабис был легализован на Украине, соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский . Документ регулирует использование каннабиса в медицине, промышленности и научных целях, распространение марихуаны для рекреационного использования останется преступлением. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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