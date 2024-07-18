Объем планируемого байбэка Nebius может составить до 81,65 млн акций
Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) планирует провести 15 августа годовое общее собрание акционеров (ГОСА) для утверждение нового названия компании и разрешения совету директоров провести обратный выкуп акций. Всего компания может выкупить до 81,65 млн акций класса «А», сообщается в повестке к ГОСА.
В сообщении компании уточняется, что максимальный объем планируемого байбэка может составить до 50% от free-float (бумаг в свободном обращении). Стоимость выкупа составит до $10,5 за акцию. Всего компания может потратить на байбэк до $860 млн.
О планах по проведению обратного выкупа акций Nebius 16 июля объявил основатель и глава нидерландской технологической компании Аркадий Волож. Он отметил, что байбэк даст инвесторам возможность сделать выбор – сохранить свою долю в компании или продать принадлежавшие им ценные бумаги.
Yandex N.V. сменила название на Nebius после закрытия сделки по продаже бизнеса «Яндекса» и выхода нидерландской компании из состава акционеров российской группы. Nebius планирует прекратить использовать все бренды «Яндекса» до конца июля.