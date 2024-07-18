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Объем планируемого байбэка Nebius может составить до 81,65 млн акций

Ведомости

Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) планирует провести 15 августа годовое общее собрание акционеров (ГОСА) для утверждение нового названия компании и разрешения совету директоров провести обратный выкуп акций. Всего компания может выкупить до 81,65 млн акций класса «А», сообщается в повестке к ГОСА.

В сообщении компании уточняется, что максимальный объем планируемого байбэка может составить до 50% от free-float (бумаг в свободном обращении). Стоимость выкупа составит до $10,5 за акцию. Всего компания может потратить на байбэк до $860 млн.

О планах по проведению обратного выкупа акций Nebius 16 июля объявил основатель и глава нидерландской технологической компании Аркадий Волож. Он отметил, что байбэк даст инвесторам возможность сделать выбор – сохранить свою долю в компании или продать принадлежавшие им ценные бумаги.

Yandex N.V. сменила название на Nebius после закрытия сделки по продаже бизнеса «Яндекса» и выхода нидерландской компании из состава акционеров российской группы. Nebius планирует прекратить использовать все бренды «Яндекса» до конца июля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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