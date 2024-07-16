Волож заявил о планируемом байбэке акций Nebius Group
Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) планирует провести обратный выкуп акций. Об этом заявил основатель и глава нидерландской технологической компании Аркадий Волож.
«Теперь мы другая компания. Мы надеемся, что инвесторы захотят пойти с нами в новом направлении, но те, кто этого не сделает, должны иметь возможность уйти», – сказал Волож (цитата по Bloomberg).
Планируемый байбек даст инвесторам возможность выбора – сохранить свою долю в компании или продать принадлежавшие им ценные бумаги. Также обратный выкуп позволит перераспределить часть выручки, полученной от продажи российского бизнеса, уточнил Волож.