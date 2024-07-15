Yandex N.V. закрыла сделку по продаже «Яндекса» и вышла из состава акционеров

Утром 15 июля новый владелец «Яндекса» – ЗПИФ «Консорциум. Первый» – сообщил о завершении всех расчетов по биржевому и внебиржевому обмену и выкупу акций Yandex N.V. По итогам обмена и выкупа акции МКПАО «Яндекс» или деньги перечислили инвесторам через брокеров или напрямую, уточняется в сообщении ЗПИФ.