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Yandex N.V. закрыла сделку по продаже «Яндекса» и вышла из состава акционеров

Ведомости

Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Торги акциями российской компании МКПАО «Яндекс» на Московской бирже после редомициляции начнутся 24 июля, сообщается на сайте МКПАО «Яндекс».

Нидерландская структура Yandex N.V. полностью вышла из состава акционеров «Яндекса», уточняется в сообщении. До конца июля компания сменит название и перестанет использовать бренды «Яндекса».

Советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин в своем Telegram-канале уточнил, что после закрытия сделки по выкупу «Яндекса» у Yandex N.V. он сохранит свою роль в компании.

Утром 15 июля новый владелец «Яндекса» – ЗПИФ «Консорциум. Первый» – сообщил о завершении всех расчетов по биржевому и внебиржевому обмену и выкупу акций Yandex N.V. По итогам обмена и выкупа акции МКПАО «Яндекс» или деньги перечислили инвесторам через брокеров или напрямую, уточняется в сообщении ЗПИФ.

9 июля все расчеты по биржевому обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс» завершила Мосбиржа. На торговой площадке было заключено 680 700 встречных сделок, во время которых инвесторы обменяли 42,4 млн акций на сумму 180,3 млрд руб. Сбор заявок осуществляли 99 брокерских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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