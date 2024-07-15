Yandex N.V. закрыла сделку по продаже «Яндекса» и вышла из состава акционеров
Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Торги акциями российской компании МКПАО «Яндекс» на Московской бирже после редомициляции начнутся 24 июля, сообщается на сайте МКПАО «Яндекс».
Нидерландская структура Yandex N.V. полностью вышла из состава акционеров «Яндекса», уточняется в сообщении. До конца июля компания сменит название и перестанет использовать бренды «Яндекса».
Советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин в своем Telegram-канале уточнил, что после закрытия сделки по выкупу «Яндекса» у Yandex N.V. он сохранит свою роль в компании.
Утром 15 июля новый владелец «Яндекса» – ЗПИФ «Консорциум. Первый» – сообщил о завершении всех расчетов по биржевому и внебиржевому обмену и выкупу акций Yandex N.V. По итогам обмена и выкупа акции МКПАО «Яндекс» или деньги перечислили инвесторам через брокеров или напрямую, уточняется в сообщении ЗПИФ.