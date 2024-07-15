УК «Солид менеджмент» завершила расчеты по обмену и выкупу акций Yandex N.V.
Доверительный управляющий закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Консорциум. Первый» – УК «Солид менеджмент» – завершил все расчеты по биржевому и внебиржевому обмену и выкупу акций Yandex N.V. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе фонда.
По итогам обмена и выкупа акции МКПАО «Яндекс» или деньги перечислили инвесторам через брокеров или напрямую, уточняется в сообщении ЗПИФ. Сроки зачисления ценных бумаг или денежных средств на брокерские счета могут отличаться у разных брокеров, предупредили в фонде.
9 июля все расчеты по биржевому обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс» завершила Московская биржа. На торговой площадке было заключено 680 700 встречных сделок, во время которых инвесторы обменяли 42,4 млн акций на сумму 180,3 млрд руб. Сбор заявок осуществляли 99 брокерских компаний.
Всего в рамках обмена акций Yandex N.V. ЗПИФ «Консорциум. Первый» получил 752 170 оферт на обмен 43,85 млн бумаг, сообщали в фонде 1 июля. ЗПИФ планировал акцептовать все оферты, которые соответствовали условиям обмена. Всего фонд собирался обменять не более 50,05 млн акций нидерландской структуры «Яндекса», которые ранее инвесторы купили на Мосбирже или «СПБ бирже».
12 июля «Ведомости» писали, что около 100 миноритариев нидерландской Yandex N.V., не получивших ценные бумаги российского «Яндекса» в рамках обмена, обратились в Арбитражный суд Москвы с иском к УК «Солид менеджмент». Они потребовали обязать ЗПИФ в лице «Солид менеджмента» либо обменять их обыкновенные акции Yandex N.V. класса А на бумаги «Яндекса» в соотношении 1 к 1, либо выкупить по рыночной цене – 4250 руб. за штуку.