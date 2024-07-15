УК «Солид менеджмент» завершила расчеты по обмену и выкупу акций Yandex N.V.

12 июля «Ведомости» писали, что около 100 миноритариев нидерландской Yandex N.V., не получивших ценные бумаги российского «Яндекса» в рамках обмена, обратились в Арбитражный суд Москвы с иском к УК «Солид менеджмент». Они потребовали обязать ЗПИФ в лице «Солид менеджмента» либо обменять их обыкновенные акции Yandex N.V. класса А на бумаги «Яндекса» в соотношении 1 к 1, либо выкупить по рыночной цене – 4250 руб. за штуку.