Розничные инвесторы подали в суд на новых владельцев «Яндекса»Заявители не смогли поучаствовать в обмене нидерландских бумаг на российские
Около 100 миноритариев нидерландской Yandex N.V., не получивших ценные бумаги российского «Яндекса» в рамках обмена, в поисках справедливости обратились в Арбитражный суд Москвы. 10 июля розничные инвесторы подали иск к УК «Солид менеджмент» – доверительному управляющему ЗПИФ «Консорциум. Первый», пайщики которого являются бенефициарами отечественной IТ-компании. Заявители требуют обязать ЗПИФ в лице «Солид менеджмента» либо обменять их обыкновенные акции Yandex N.V. класса А на бумаги «Яндекса» в соотношении 1 к 1, либо выкупить по рыночной цене – 4250 руб. за штуку. «Ведомости» ознакомились с заявлением, его подлинность подтвердил Виктор Обыденнов, управляющий партнер юрфирмы Law & Capital, которая представляет истцов. Инвесторы оценивают свой совокупный портфель бумаг Yandex N.V. примерно в 6,5 млрд руб., рассказал юрист, но в фирму продолжают поступать обращения от желающих присоединиться к иску.
13 мая этого года «Солид менеджмент» предложил миноритариям Yandex N.V. выкупить у них обыкновенные акции класса А по 1251,8 руб. за бумагу или обменять их на акции российского МКПАО «Яндекс» в соотношении 1 к 1. Поучаствовать в процессе могли только акционеры Yandex N.V., которые купили бумаги на Московской бирже и «СПБ бирже» либо успели зачислить их на счета в российских депозитариях до 30 ноября 2023 г.