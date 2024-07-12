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Розничные инвесторы подали в суд на новых владельцев «Яндекса»

Заявители не смогли поучаствовать в обмене нидерландских бумаг на российские
Артем Кульша
Екатерина Литова
Ни один инвестор не приобрел бы ценные бумаги Yandex N.V., знай он о последующей своей сегрегации, пишут истцы в заявлении/ Антон Новодережкин / ТАСС

Около 100 миноритариев нидерландской Yandex N.V., не получивших ценные бумаги российского «Яндекса» в рамках обмена, в поисках справедливости обратились в Арбитражный суд Москвы. 10 июля розничные инвесторы подали иск к УК «Солид менеджмент» – доверительному управляющему ЗПИФ «Консорциум. Первый», пайщики которого являются бенефициарами отечественной IТ-компании. Заявители требуют обязать ЗПИФ в лице «Солид менеджмента» либо обменять их обыкновенные акции Yandex N.V. класса А на бумаги «Яндекса» в соотношении 1 к 1, либо выкупить по рыночной цене – 4250 руб. за штуку. «Ведомости» ознакомились с заявлением, его подлинность подтвердил Виктор Обыденнов, управляющий партнер юрфирмы Law & Capital, которая представляет истцов. Инвесторы оценивают свой совокупный портфель бумаг Yandex N.V. примерно в 6,5 млрд руб., рассказал юрист, но в фирму продолжают поступать обращения от желающих присоединиться к иску.

13 мая этого года «Солид менеджмент» предложил миноритариям Yandex N.V. выкупить у них обыкновенные акции класса А по 1251,8 руб. за бумагу или обменять их на акции российского МКПАО «Яндекс» в соотношении 1 к 1. Поучаствовать в процессе могли только акционеры Yandex N.V., которые купили бумаги на Московской бирже и «СПБ бирже» либо успели зачислить их на счета в российских депозитариях до 30 ноября 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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