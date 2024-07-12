Розничные инвесторы подали в суд на новых владельцев «Яндекса»

Около 100 миноритариев нидерландской Yandex N.V., не получивших ценные бумаги российского «Яндекса» в рамках обмена, в поисках справедливости обратились в Арбитражный суд Москвы. 10 июля розничные инвесторы подали иск к УК «Солид менеджмент» – доверительному управляющему ЗПИФ «Консорциум. Первый», пайщики которого являются бенефициарами отечественной IТ-компании. Заявители требуют обязать ЗПИФ в лице «Солид менеджмента» либо обменять их обыкновенные акции Yandex N.V. класса А на бумаги «Яндекса» в соотношении 1 к 1, либо выкупить по рыночной цене – 4250 руб. за штуку. «Ведомости» ознакомились с заявлением, его подлинность подтвердил Виктор Обыденнов, управляющий партнер юрфирмы Law & Capital, которая представляет истцов. Инвесторы оценивают свой совокупный портфель бумаг Yandex N.V. примерно в 6,5 млрд руб., рассказал юрист, но в фирму продолжают поступать обращения от желающих присоединиться к иску.