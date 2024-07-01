ЗПИФ «Консорциум. Первый» принял заявки на обмен 43,85 млн акций Yandex N.V.

ЗПИФ планирует акцептовать все оферты, поданные в соответствии с условиями обмена, уточняется в сообщении. Всего фонд может обменять не более 50,05 млн акций Yandex N.V., которые были ранее приобретены инвесторами в ходе торгов на Мосбирже или «СПБ бирже» и учитываются в депозитариях (НРД и «СПБ банке»).