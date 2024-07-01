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ЗПИФ «Консорциум. Первый» принял заявки на обмен 43,85 млн акций Yandex N.V.

Ведомости

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум. Первый» (мажоритарий МКПАО «Яндекс») получил 752 170 оферт по обмену акций Yandex N.V. Всего инвесторы хотят обменять 43,85 млн ценных бумаг, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе фонда.

ЗПИФ планирует акцептовать все оферты, поданные в соответствии с условиями обмена, уточняется в сообщении. Всего фонд может обменять не более 50,05 млн акций Yandex N.V., которые были ранее приобретены инвесторами в ходе торгов на Мосбирже или «СПБ бирже» и учитываются в депозитариях (НРД и «СПБ банке»). 

Представитель консорциума инвесторов уточнил «Ведомостям», что в рамках биржевого обмена УК ЗПИФ получила заявки на обмен 99% акций Yandex N.V., которые торговались на Мосбирже и «СПБ бирже» и не учитывались на счетах типа «С».

Основной прием заявок на участие в биржевом обмене акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс» продлился до 27 июня. Инвесторы подавали заявки через брокеров. Обмен будет производиться с коэффициентом 1 к 1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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