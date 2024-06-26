Прием заявок на обмен акций Yandex N.V. продлили на день

Акции «Яндекса» на закрытии основной сессии торгов 25 июня стоили 4071,2 руб. С закрытия предыдущего дня они подорожали на 0,57%. Индекс Мосбиржи за торговый день вырос на 0,43% до 3111,39 пункта, IT-индекс – на 0,09% до 3865,77 п. С начала года котировки компании увеличились на 60,28%, бенчмарки – на 0,4 и 42,44% соответственно.