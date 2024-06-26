Прием заявок на обмен акций Yandex N.V. продлили на день
Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум. Первый» (мажоритарий МКПАО «Яндекс») продлил прием заявок от инвесторов на участие в биржевом обмене акций голландской компании Yandex N.V. Акционеры могут подать заявки 27 июня с 10:00 до 19:00 мск, сообщили «Ведомостям» в фонде.
Акции «Яндекса» на закрытии основной сессии торгов 25 июня стоили 4071,2 руб. С закрытия предыдущего дня они подорожали на 0,57%. Индекс Мосбиржи за торговый день вырос на 0,43% до 3111,39 пункта, IT-индекс – на 0,09% до 3865,77 п. С начала года котировки компании увеличились на 60,28%, бенчмарки – на 0,4 и 42,44% соответственно.
Заявку на участие в обмене ценных бумаг можно подать через брокера, уточняется в сообщении ЗПИФ. К обмену принимают акции, ранее приобретенные на Мосбирже или «СПБ бирже» – учитываемые в Национальном расчетном депозитарии (НРД) или «СПБ банке». Обмен производится с коэффициентом 1 к 1.
Также ЗПИФ «Консорциум. Первый» принимает от брокеров корректировки и дополнения по заявкам, поданным инвесторами ранее. Фонд рассчитывает в ходе биржевого обмена акций удовлетворить как можно больше заявок от акционеров. Итоги обмена ЗПИФ подведет позднее, сроки пока не уточняются.