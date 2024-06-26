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Прием заявок на обмен акций Yandex N.V. продлили на день

Ведомости

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум. Первый» (мажоритарий МКПАО «Яндекс») продлил прием заявок от инвесторов на участие в биржевом обмене акций голландской компании Yandex N.V. Акционеры могут подать заявки 27 июня с 10:00 до 19:00 мск, сообщили «Ведомостям» в фонде.

Акции «Яндекса» на закрытии основной сессии торгов 25 июня стоили 4071,2 руб. С закрытия предыдущего дня они подорожали на 0,57%. Индекс Мосбиржи за торговый день вырос на 0,43% до 3111,39 пункта, IT-индекс – на 0,09% до 3865,77 п. С начала года котировки компании увеличились на 60,28%, бенчмарки – на 0,4 и 42,44% соответственно.

Заявку на участие в обмене ценных бумаг можно подать через брокера, уточняется в сообщении ЗПИФ. К обмену принимают акции, ранее приобретенные на Мосбирже или «СПБ бирже» – учитываемые в Национальном расчетном депозитарии (НРД) или «СПБ банке». Обмен производится с коэффициентом 1 к 1. 

Также ЗПИФ «Консорциум. Первый» принимает от брокеров корректировки и дополнения по заявкам, поданным инвесторами ранее. Фонд рассчитывает в ходе биржевого обмена акций удовлетворить как можно больше заявок от акционеров. Итоги обмена ЗПИФ подведет позднее, сроки пока не уточняются.

24 июня ЗПИФ «Консорциум. Первый» заявлял о закрытии приема заявок на биржевой обмен акций Yandex N.V. В фонде отмечали, что в ряде поданных биржевых заявок были ошибки или не хватало информации. ЗПИФ оставлял брокерам возможность исправить данные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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