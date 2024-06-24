ЗПИФ «Консорциум. Первый» завершил прием биржевых заявок на обмен акций Yandex
«Подведение итогов биржевого обмена произойдет позднее, после корректировки ряда биржевых заявок», – указано в сообщении.
Как отметил фонд, в ряде поданных биржевых заявок содержатся ошибки или не достает необходимой информации. «Консорциум. Первый» даст возможность брокерам скорректировать данные заявки.
Если же для удовлетворения оферты не хватает отдельных документов, брокер доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый» – «Алор» – в течение этой недели самостоятельно свяжется с брокерами акционеров Yandex N.V., участвующих в биржевом обмене, добавил фонд.
21 июня юридическая фирма Law & Capital от лица своих клиентов, владеющих акциями Yandex N.V., направила в Центробанк письмо с просьбой проверить деятельность АО «Солид Менеджмент» – доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый» из-за того, что компания, по их мнению, выставила оферту в обход закона и лишает возможности инвесторов, купивших акции Yandex N.V. за пределами российского контура до и после 30 ноября 2023 г., обменять их на бумаги российского МКПАО «Яндекс» или продать по рыночной цене.
Регулятор, комментируя ситуацию, сообщил, что не видит признаков нарушений в деятельности АО «Солид Менеджмент» в части управления ЗПИФ «Консорциум. Первый»: предложение по обмену и выкупу акций Yandex N.V. является добровольным, при этом у новых акционеров «Яндекса» нет обязанности делать предложение держателям акций Yandex N.V.
17 мая Yandex N.V. сообщила, что закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – «Консорциум.Первый». 5 июня МКПАО «Яндекс» объявил состав совета директоров, в него вошли генеральный директор МКПАО «Яндекс» и ООО «Яндекс» Артем Савиновский, адвокат Светлана Ячевская, а от ЗПИФ «Консорциум.Первый» – бывший управляющий партнер EY (Ernst & Young) Александр Ивлев, финансовый директор Litasco Middle East Антон Сычев, основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава, член совета директоров нидерландской Yandex N.V. Алексей Яковицкий, консультант Евгений Якушкин и замгендиректора по продуктам «Инфинитума» Павел Деньгин. От Фонда общественных интересов в состав совета вошел исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.