Акционеры Yandex попросили ЦБ проверить условия обмена на акции «Яндекса»
Юридическая фирма Law & Capital от лица своих клиентов, владеющих акциями Yandex N.V., направила в Центробанк письмо с просьбой проверить деятельность АО «Солид Менеджмент» - доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый» из-за того, что компания, по их мнению, выставила оферту в обход закона и лишает возможности инвесторов, купивших акции Yandex N.V. за пределами российского контура до и после 30 ноября 2023 г., обменять их на бумаги российского МКПАО «Яндекс» или продать по рыночной цене. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст обращения.
«Солид Менеджмент» обвинили в том, что она необоснованно установила различные условия выкупа и обмена для различных акционеров. Например, клиентов разделили по наличию или отсутствие НРД или СПБ банка в цепочке учета ценных бумаг, а также даты зачисления ценных бумаг на соответствующие счета депо, установленные задним числом. Таким образом многие владельцы акцй Yandex N.V. вообще не подпали под условия выкупа или обмена, так как купили акции после 30 ноября, другим предложили выкуп по заниженной цене.
Группа инвесторов направила в «Солид Менеджмент» внебиржевую оферту с собственными условиями выкупа/обмена ценных бумаг: обмен акций Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс» в пропорции 1:1 или же заключение договора купли-продажи бумаг по цене 4250 руб. за одну акцию. Срок действия оферты – до 31 июля.
В обращении также указано, что при формировании дат отсечек выкупа/обмена акций Yandex N.V. могла быть использована инсайдерская информация. В частности, менеджмент «Яндекса» мог передать АО «Солид Менеджмент» информацию о количестве акций у миноритарных акционеров, дате зачисления и местах учета ценных бумаг. Таким образом «Солид Менеджмент» могла рассчитать необходимый объем акций для закрытия сделки по покупке контрольного пакета акций.
Центробанк в ответ на запрос издания, сообщил, что не видит признаков нарушений в деятельности АО «Солид Менеджмент» в части управления ЗПИФ «Консорциум. Первый»: предложение по обмену и выкупу акций Yandex N.V. является добровольным, при этом у новых акционеров «Яндекса» нет обязанности делать предложение держателем акций Yandex N.V.
17 мая Yandex N.V. сообщила, что закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – «Консорциум.Первый». 5 июня МКПАО «Яндекс» объявил состав совета директоров, в него вошли генеральный директор МКПАО «Яндекс» и ООО «Яндекс» Артем Савиновский, адвокат Светлана Ячевская, а от ЗПИФ «Консорциум.Первый» – бывший управляющий партнер EY (Ernst & Young) Александр Ивлев, финансовый директор Litasco Middle East Антон Сычев, основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава, член совета директоров нидерландской Yandex N.V. Алексей Яковицкий, консультант Евгений Якушкин и замгендиректора по продуктам «Инфинитума» Павел Деньгин. От Фонда общественных интересов в состав совета вошел исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.