Акционеры Yandex попросили ЦБ проверить условия обмена на акции «Яндекса»

Юридическая фирма Law & Capital от лица своих клиентов, владеющих акциями Yandex N.V., направила в Центробанк письмо с просьбой проверить деятельность АО «Солид Менеджмент» - доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый» из-за того, что компания, по их мнению, выставила оферту в обход закона и лишает возможности инвесторов, купивших акции Yandex N.V. за пределами российского контура до и после 30 ноября 2023 г., обменять их на бумаги российского МКПАО «Яндекс» или продать по рыночной цене. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст обращения.