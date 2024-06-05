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В совет директоров МКПАО «Яндекс» вошли девять человек

Ведомости

МКПАО «Яндекс» объявил состав совета директоров, в него вошли девять человек, сообщила пресс-служба компании.

От Фонда менеджеров «Яндекса» в состав совдира вошли генеральный директор МКПАО «Яндекс» и ООО «Яндекс» Артем Савиновский, адвокат Светлана Ячевская, а от ЗПИФ «Консорциум.Первый» – бывший управляющий партнер EY (Ernst & Young) Александр Ивлев, финансовый директор Litasco Middle East Антон Сычев, основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава, член совета директоров нидерландской Yandex N.V. Алексей Яковицкий, консультант Евгений Якушкин и замгендиректора по продуктам «Инфинитума» Павел Деньгин. От Фонда общественных интересов в состав совета вошел исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

17 мая Yandex N.V. сообщила, что закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – «Консорциум.Первый».

Yandex N.V. в рамках первого этапа сделки продала около 68% акций МКПАО «Яндекс», еще 3,7% новой головной компании принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» – ООО «Яндекс.Технологии». По итогам сделки нидерландская Yandex N.V. перестанет быть основным акционером МКПАО «Яндекс» и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки.

24 мая «Консорциум.Первый» сообщил, что планирует продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V. до 11 июня включительно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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