В совет директоров МКПАО «Яндекс» вошли девять человек

От Фонда менеджеров «Яндекса» в состав совдира вошли генеральный директор МКПАО «Яндекс» и ООО «Яндекс» Артем Савиновский, адвокат Светлана Ячевская, а от ЗПИФ «Консорциум.Первый» – бывший управляющий партнер EY (Ernst & Young) Александр Ивлев, финансовый директор Litasco Middle East Антон Сычев, основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава, член совета директоров нидерландской Yandex N.V. Алексей Яковицкий, консультант Евгений Якушкин и замгендиректора по продуктам «Инфинитума» Павел Деньгин. От Фонда общественных интересов в состав совета вошел исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.