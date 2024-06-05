В совет директоров МКПАО «Яндекс» вошли девять человек
От Фонда менеджеров «Яндекса» в состав совдира вошли генеральный директор МКПАО «Яндекс» и ООО «Яндекс» Артем Савиновский, адвокат Светлана Ячевская, а от ЗПИФ «Консорциум.Первый» – бывший управляющий партнер EY (Ernst & Young) Александр Ивлев, финансовый директор Litasco Middle East Антон Сычев, основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава, член совета директоров нидерландской Yandex N.V. Алексей Яковицкий, консультант Евгений Якушкин и замгендиректора по продуктам «Инфинитума» Павел Деньгин. От Фонда общественных интересов в состав совета вошел исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.
17 мая Yandex N.V. сообщила, что закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – «Консорциум.Первый».
Yandex N.V. в рамках первого этапа сделки продала около 68% акций МКПАО «Яндекс», еще 3,7% новой головной компании принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» – ООО «Яндекс.Технологии». По итогам сделки нидерландская Yandex N.V. перестанет быть основным акционером МКПАО «Яндекс» и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки.
24 мая «Консорциум.Первый» сообщил, что планирует продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V. до 11 июня включительно.