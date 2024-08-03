Berkshire Уоррена Баффетта продал половину своих акций Apple

У Баффетта Apple традиционно занимал большую долю портфеля (50,2%), его фонд держит 905,5 млн бумаг, писали «Ведомости». Berkshire Hathaway в 2023 г. продал 1%, или 10 млн акций технологического гиганта. Компания в то же время нарастила инвестиции в двух нефтяных компаниях США: доля Chevron в фонде Баффетта составила 5,4% (покупка 15,85 млн бумаг), Occidental Petroleum – 4,2% (+4,3 млн бумаг).