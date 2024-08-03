Berkshire Уоррена Баффетта продал половину своих акций Apple
Инвестиционный фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта продал почти половину своих акций Apple, пишет CBS со ссылкой на отчетность компании.
Компания Баффета зафиксировала во II квартале года прибыль в размере $47 млрд. Berkshire не привела в отчете точного количества своих акций Apple, но оставшийся пакет оценила в $84,2 млрд, следует из отчетности.
«Баффет однажды назвал долю компании в производителе iPhone опорой бизнеса Berkshire, которую он намеревался удерживать бесконечно», – говорится в публикации CBS.
Berkshire во II квартале также избавился от части акций китайского производителя электромобилей BYD и Bank of America.
У Баффетта Apple традиционно занимал большую долю портфеля (50,2%), его фонд держит 905,5 млн бумаг, писали «Ведомости». Berkshire Hathaway в 2023 г. продал 1%, или 10 млн акций технологического гиганта. Компания в то же время нарастила инвестиции в двух нефтяных компаниях США: доля Chevron в фонде Баффетта составила 5,4% (покупка 15,85 млн бумаг), Occidental Petroleum – 4,2% (+4,3 млн бумаг).