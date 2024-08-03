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Berkshire Уоррена Баффетта продал половину своих акций Apple

Ведомости

Инвестиционный фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта продал почти половину своих акций Apple, пишет CBS со ссылкой на отчетность компании. 

Компания Баффета зафиксировала во II квартале года прибыль в размере $47 млрд. Berkshire не привела в отчете точного количества своих акций Apple, но оставшийся пакет оценила в $84,2 млрд, следует из отчетности. 

«Баффет однажды назвал долю компании в производителе iPhone опорой бизнеса Berkshire, которую он намеревался удерживать бесконечно», – говорится в публикации CBS.

Berkshire во II квартале также избавился от части акций китайского производителя электромобилей BYD и Bank of America.

У Баффетта Apple традиционно занимал большую долю портфеля (50,2%), его фонд держит 905,5 млн бумаг, писали «Ведомости». Berkshire Hathaway в 2023 г. продал 1%, или 10 млн акций технологического гиганта. Компания в то же время нарастила инвестиции в двух нефтяных компаниях США: доля Chevron в фонде Баффетта составила 5,4% (покупка 15,85 млн бумаг), Occidental Petroleum – 4,2% (+4,3 млн бумаг).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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