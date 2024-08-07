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Оптовый B2B-маркетплейс «Кифа» отложил IPO из-за ситуации на рынке

Ведомости

Российско–китайская торговая b2b–платформа «Кифа» (ПАО «Кифа») отложила первичное публичное размещение (IPO) на Мосбирже из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке и рынке капитала, следует из материалов компании.

«В связи с неблагоприятной конъюнктурой на мировом финансовом рынке и рынке капитала, в частности, сегодня мы приняли решение перенести IPO до стабилизации ситуации. Мы верим, что происходящее на фондовых рынках – это не затяжная рецессия, а совпадение ряда неблагоприятных факторов как в российской экономике, так и мировой, причем носящее временный характер» – сообщил основатель и председатель совета директоров компании Сунь Тяньшу.

Указано, что в компании делают упор на долгосрочность и смотрят «даже не на пять, а минимум на 10 лет вперед». Планы компании при этом остаются в силе.

В апреле сообщалось, что «Кифа» может провести IPO в 2024 г. По оценкам одного из собеседников «Ведомостей», объем привлеченных средств мог составить от 1,5 млрд до 2 млрд руб., что соответствует капитализации на уровне примерно 6-7 млрд руб. – компания планировала разместить 25-30% акций.

В начале июля «Кифа» утвердила дивидендную политику. Согласно ей, платформа планирует направлять на дивиденды до 50% годовой чистой прибыли по МСФО. Начало выплат ожидается после 2026 г., когда платформа погасит облигационный займ на 200 млн руб., который она выпустила в прошлом году.

Выручка «Кифы» за I квартал 2024 г. по МСФО выросла на 54% год к году до 1,3 млрд руб., торговый оборот (GMV) – на 54% до 1,5 млрд руб. Чистая прибыль достигла 4 млн руб. по сравнению с убытком в 4 млн руб. за аналогичный период 2023 г. EBITDA составила 5,6 млн руб. по сравнению с отрицательным показателем (–2 млн руб.) по итогам I квартала 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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