Оптовый B2B-маркетплейс «Кифа» отложил IPO из-за ситуации на рынке
«В связи с неблагоприятной конъюнктурой на мировом финансовом рынке и рынке капитала, в частности, сегодня мы приняли решение перенести IPO до стабилизации ситуации. Мы верим, что происходящее на фондовых рынках – это не затяжная рецессия, а совпадение ряда неблагоприятных факторов как в российской экономике, так и мировой, причем носящее временный характер» – сообщил основатель и председатель совета директоров компании Сунь Тяньшу.
Указано, что в компании делают упор на долгосрочность и смотрят «даже не на пять, а минимум на 10 лет вперед». Планы компании при этом остаются в силе.
В апреле сообщалось, что «Кифа» может провести IPO в 2024 г. По оценкам одного из собеседников «Ведомостей», объем привлеченных средств мог составить от 1,5 млрд до 2 млрд руб., что соответствует капитализации на уровне примерно 6-7 млрд руб. – компания планировала разместить 25-30% акций.
В начале июля «Кифа» утвердила дивидендную политику. Согласно ей, платформа планирует направлять на дивиденды до 50% годовой чистой прибыли по МСФО. Начало выплат ожидается после 2026 г., когда платформа погасит облигационный займ на 200 млн руб., который она выпустила в прошлом году.
Выручка «Кифы» за I квартал 2024 г. по МСФО выросла на 54% год к году до 1,3 млрд руб., торговый оборот (GMV) – на 54% до 1,5 млрд руб. Чистая прибыль достигла 4 млн руб. по сравнению с убытком в 4 млн руб. за аналогичный период 2023 г. EBITDA составила 5,6 млн руб. по сравнению с отрицательным показателем (–2 млн руб.) по итогам I квартала 2023 г.