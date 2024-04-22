Российско-китайская торговая платформа «Кифа» может провести IPO в 2024 году

Российско-китайская торговая платформа «Кифа» может провести IPO в 2024 годуПривлекательность будущего эмитента зависит от того, как две страны будут развивать платежи, логистику и цифровизацию
Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте b2b «Кифа» может провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сделке. По оценкам одного из собеседников, объем привлеченных средств может составить от 1,5 млрд до 2 млрд руб., что соответствует капитализации на уровне примерно 6–7 млрд руб. – компания планирует разместить 25–30% акций.
Сделка может быть проведена в 2024 г., рассказал один из источников. Другой уточнил, что платформа рассматривает возможность проведения IPO в начале второго полугодия, но «все будет зависеть от рыночной конъюнктуры». По информации собеседников, сделка пройдет в формате cash-in, т. е. привлеченные средства останутся в капитале. Компания планирует направить их на развитие инфраструктуры и финансирование текущей стратегии роста.