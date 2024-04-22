/ Инвестиции

Российско-китайская торговая платформа «Кифа» может провести IPO в 2024 году

Привлекательность будущего эмитента зависит от того, как две страны будут развивать платежи, логистику и цифровизацию
Михаил Кузнецов
Алексей Орлов / Ведомости

Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте b2b «Кифа» может провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сделке. По оценкам одного из собеседников, объем привлеченных средств может составить от 1,5 млрд до 2 млрд руб., что соответствует капитализации на уровне примерно 6–7 млрд руб. – компания планирует разместить 25–30% акций.

Сделка может быть проведена в 2024 г., рассказал один из источников. Другой уточнил, что платформа рассматривает возможность проведения IPO в начале второго полугодия, но «все будет зависеть от рыночной конъюнктуры». По информации собеседников, сделка пройдет в формате cash-in, т. е. привлеченные средства останутся в капитале. Компания планирует направить их на развитие инфраструктуры и финансирование текущей стратегии роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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