Российско-китайская торговая платформа «Кифа» может провести IPO в 2024 году

Сделка может быть проведена в 2024 г., рассказал один из источников. Другой уточнил, что платформа рассматривает возможность проведения IPO в начале второго полугодия, но «все будет зависеть от рыночной конъюнктуры». По информации собеседников, сделка пройдет в формате cash-in, т. е. привлеченные средства останутся в капитале. Компания планирует направить их на развитие инфраструктуры и финансирование текущей стратегии роста.