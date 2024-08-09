СД «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие

«Распадская» опубликовала отчетность за первое полугодие 2024 г. по МСФО, согласно которой компания получила чистый убыток в размере $99 млн по сравнению с чистой прибылью в $314 млн за аналогичный период 2023 г. Показатель EBITDA составил $213 млн по сравнению с $432 млн в первом полугодии прошлого года.