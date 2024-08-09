СД «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие
Совет директоров ПАО «Распадская» принял решение не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2024 г. Это следует из пресс-релиза компании.
«Совет директоров полагает, что выплата дивидендов по результатам первого полугодия 2024 г. не отвечает интересам компании и ее акционеров», – говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-релизе, решение принято в связи с высокой волатильностью на рынках и финансовой отчетностью.
«Распадская» опубликовала отчетность за первое полугодие 2024 г. по МСФО, согласно которой компания получила чистый убыток в размере $99 млн по сравнению с чистой прибылью в $314 млн за аналогичный период 2023 г. Показатель EBITDA составил $213 млн по сравнению с $432 млн в первом полугодии прошлого года.
В марте совет директоров «Распадской» также принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2023 г.
Согласно отчетности компании по МСФО, чистая прибыль за 2023 г. сократилась на 44% до $440 млн по сравнению с $782 млн в 2022 г. Рентабельность по прибыли угольной компании снизилась до 20% по сравнению с 28% годом ранее.