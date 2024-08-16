Акционеры Nebius Group дали совету директоров разрешение на байбэк

В ходе годового общего собрания акционеров было также утверждено новое название компании Nebius Group. Кроме того, решением акционеров в совет директоров были включены сооснователь ГК «Яндекс» Аркадий Волож, операционный директор компании Офир Нейв, бывший гендиректор и директор по персоналу в ООО «Яндекс» Елена Бунина, бывший неисполнительный директор «Яндекса» Эстер Дайсон и исполнительный директор, председатель компании Diagnostic Robotics Кира Радински. В совете директоров также состоят председатель комитета по корпоративному управлению и назначениям компании Джон Бойнтон, председатель комитетов по инвестициям и аудиту Чарльз Райан и председатель комитета по вознаграждениям Рогир Рейня.