Акционеры Nebius Group дали совету директоров разрешение на байбэк
Акционеры Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) позволили совету директоров провести процедуру обратного выкупа акций, решение было принято на годовом общем собрании. Об этом сообщается на сайте компании.
В ходе годового общего собрания акционеров было также утверждено новое название компании Nebius Group. Кроме того, решением акционеров в совет директоров были включены сооснователь ГК «Яндекс» Аркадий Волож, операционный директор компании Офир Нейв, бывший гендиректор и директор по персоналу в ООО «Яндекс» Елена Бунина, бывший неисполнительный директор «Яндекса» Эстер Дайсон и исполнительный директор, председатель компании Diagnostic Robotics Кира Радински. В совете директоров также состоят председатель комитета по корпоративному управлению и назначениям компании Джон Бойнтон, председатель комитетов по инвестициям и аудиту Чарльз Райан и председатель комитета по вознаграждениям Рогир Рейня.
В июле сообщалось, что компания сможет выкупить до 81,65 млн акций класса «А». Nebius уточняла, что максимальный объем планируемого байбэка может составить до 50% от free-float (бумаг в свободном обращении). Стоимость выкупа составит до $10,5 за акцию, а в общей сложности компания может потратить на байбэк до $860 млн.
Отмечалось, что байбэк даст инвесторам право выбора – сохранить свою долю в компании или продать принадлежавшие им ценные бумаги.