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Акционеры Nebius Group дали совету директоров разрешение на байбэк

Ведомости

Акционеры Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) позволили совету директоров провести процедуру обратного выкупа акций, решение было принято на годовом общем собрании. Об этом сообщается на сайте компании.

В ходе годового общего собрания акционеров было также утверждено новое название компании Nebius Group. Кроме того, решением акционеров в совет директоров были включены сооснователь ГК «Яндекс» Аркадий Волож, операционный директор компании Офир Нейв, бывший гендиректор и директор по персоналу в ООО «Яндекс» Елена Бунина, бывший неисполнительный директор «Яндекса» Эстер Дайсон и исполнительный директор, председатель компании Diagnostic Robotics Кира Радински. В совете директоров также состоят председатель комитета по корпоративному управлению и назначениям компании Джон Бойнтон, председатель комитетов по инвестициям и аудиту Чарльз Райан и председатель комитета по вознаграждениям Рогир Рейня.

В июле сообщалось, что компания сможет выкупить до 81,65 млн акций класса «А». Nebius уточняла, что максимальный объем планируемого байбэка может составить до 50% от free-float (бумаг в свободном обращении). Стоимость выкупа составит до $10,5 за акцию, а в общей сложности компания может потратить на байбэк до $860 млн.

Отмечалось, что байбэк даст инвесторам право выбора – сохранить свою долю в компании или продать принадлежавшие им ценные бумаги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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