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Компания «Ламбумиз» утвердила дивидендную политику

Ведомости

Производитель упаковки для молока и молочной продукции «Ламбумиз» утвердил новую дивидендную политику, пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на компанию.

Компания может направлять акционерам от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ. В дивидендной политике также были определены случаи, при которых будет рекомендовано не выплачивать дивиденды.

Выплаты рекомендуется не осуществлять в том случае, если это приведет к корректировке в сторону снижения планов по объему инвестиционных вложений. Также рекомендуется не выплачивать дивиденды, если отношение суммы финансового долга за четыре предыдущих квартала к операционной прибыли превышает 3х.

«Ламбумиз» – один из крупнейших производителей картонной упаковки для молока и молочных продуктов в России. Предприятие работает в Москве с 1972 г. Ранее оно называлось «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»). 

В мае «Ламбумиз» анонсировала планы по проведению IPO. РБК инвестиции» писали со ссылкой на инвесткомпанию «Юнисервис капитал», что размещение может пройти в промежутке между IV кварталом 2024 г. и серединой 2025 г.

1 июля акционеры «Ламбумиз» одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Компания может разместить по открытой подписке 2,8 млн акций номинальной стоимостью 0,025 руб. Стоимость размещения совет директоров компании установит позднее, уточняется в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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