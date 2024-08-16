Компания «Ламбумиз» утвердила дивидендную политику

Выплаты рекомендуется не осуществлять в том случае, если это приведет к корректировке в сторону снижения планов по объему инвестиционных вложений. Также рекомендуется не выплачивать дивиденды, если отношение суммы финансового долга за четыре предыдущих квартала к операционной прибыли превышает 3х.