Компания «Ламбумиз» утвердила дивидендную политику
Компания может направлять акционерам от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ. В дивидендной политике также были определены случаи, при которых будет рекомендовано не выплачивать дивиденды.
Выплаты рекомендуется не осуществлять в том случае, если это приведет к корректировке в сторону снижения планов по объему инвестиционных вложений. Также рекомендуется не выплачивать дивиденды, если отношение суммы финансового долга за четыре предыдущих квартала к операционной прибыли превышает 3х.
«Ламбумиз» – один из крупнейших производителей картонной упаковки для молока и молочных продуктов в России. Предприятие работает в Москве с 1972 г. Ранее оно называлось «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»).
В мае «Ламбумиз» анонсировала планы по проведению IPO. РБК инвестиции» писали со ссылкой на инвесткомпанию «Юнисервис капитал», что размещение может пройти в промежутке между IV кварталом 2024 г. и серединой 2025 г.