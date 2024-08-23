«Финам» вводит комиссию в 5% за вывод юаней на счет в банк

Временные ограничения на ввод и вывод долларов США и евро были введены «Финамом» 13 июня после введения санкций США. 12 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США включило в свой реестр Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро.