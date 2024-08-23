«Финам» вводит комиссию в 5% за вывод юаней на счет в банк
«Финам» вводит комиссию в 5% за вывод юаней на счет в банк. Это следует из нового регламента брокерской компании.
Комиссия в размере 5% начнет взиматься с 5 сентября для физических и юридических лиц. При этом, комиссия по переводам долларов США составит только 0,3% от суммы. При выводе других иностранных валют – 0,07%.
При выводе иностранной валюты (кроме юаня) в банк «Финам» комиссия не взимается. Для юридических лиц комиссия составит от 1 до 4%.
В начале июня «Финам» остановил вывод долларов США с брокерских счетов в другие банки. Исключениями стали кредитная организация Райффайзенбанк. Соответствующее уведомление было направлено клиентам.
Временные ограничения на ввод и вывод долларов США и евро были введены «Финамом» 13 июня после введения санкций США. 12 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США включило в свой реестр Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро.