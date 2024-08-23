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«Финам» вводит комиссию в 5% за вывод юаней на счет в банк

Ведомости

«Финам» вводит комиссию в 5% за вывод юаней на счет в банк. Это следует из нового регламента брокерской компании.

Комиссия в размере 5% начнет взиматься с 5 сентября для физических и юридических лиц. При этом, комиссия по переводам долларов США составит только 0,3% от суммы. При выводе других иностранных валют – 0,07%.

При выводе иностранной валюты (кроме юаня) в банк «Финам» комиссия не взимается. Для юридических лиц комиссия составит от 1 до 4%.

В начале июня «Финам» остановил вывод долларов США с брокерских счетов в другие банки. Исключениями стали кредитная организация Райффайзенбанк. Соответствующее уведомление было направлено клиентам.

Временные ограничения на ввод и вывод долларов США и евро были введены «Финамом» 13 июня после введения санкций США. 12 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США включило в свой реестр Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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