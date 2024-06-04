Брокер «Финам» прекратит вывод долларов в другие банки с 6 июня

Ранее 4 июня об аналогичном решении сообщили в «Алор брокере». В компании его объяснили изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. Вывод средств в долларах будет недоступен с 6 июня, но все корректно оформленные и отправленные до 16:00 распоряжения в этой валюте будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений. Перевод средств между портфелями фондового и валютного рынка по-прежнему будет возможен, сообщается на сайте «Алор брокера».