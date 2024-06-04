Брокер «Финам» прекратит вывод долларов в другие банки с 6 июня
«Финам» с 6 июня остановит вывод долларов США с брокерских счетов в другие банки. Исключениями станут собственная кредитная организация Райффайзенбанк. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на заявление компании.
В другие банки вывод долларов будет недоступен, соответствующее уведомление брокер направил клиентам.
Ранее 4 июня об аналогичном решении сообщили в «Алор брокере». В компании его объяснили изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. Вывод средств в долларах будет недоступен с 6 июня, но все корректно оформленные и отправленные до 16:00 распоряжения в этой валюте будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений. Перевод средств между портфелями фондового и валютного рынка по-прежнему будет возможен, сообщается на сайте «Алор брокера».
10 июня пресс-служба Райффайзенбанка также сообщила, с 10 июня прекращается проведение исходящих денежных переводов в долларах США в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов. На входящие платежи в долларах ограничений нет. Также изменения условий не коснулись платежей в других валютах, обратили внимание в банке.