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Брокер «Финам» прекратит вывод долларов в другие банки с 6 июня

Ведомости

«Финам» с 6 июня остановит вывод долларов США с брокерских счетов в другие банки. Исключениями станут собственная кредитная организация Райффайзенбанк. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на заявление компании.

В другие банки вывод долларов будет недоступен, соответствующее уведомление брокер направил клиентам.

Ранее 4 июня об аналогичном решении сообщили в «Алор брокере». В компании его объяснили изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. Вывод средств в долларах будет недоступен с 6 июня, но все корректно оформленные и отправленные до 16:00 распоряжения в этой валюте будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений. Перевод средств между портфелями фондового и валютного рынка по-прежнему будет возможен, сообщается на сайте «Алор брокера».

10 июня пресс-служба Райффайзенбанка также сообщила, с 10 июня прекращается проведение исходящих денежных переводов в долларах США в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов. На входящие платежи в долларах ограничений нет. Также изменения условий не коснулись платежей в других валютах, обратили внимание в банке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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