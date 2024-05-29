Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Райффайзенбанк с 10 июня прекратит проведение исходящих переводов в долларах

Ведомости

Райффайзенбанк с 10 июня прекращает проведение исходящих денежных переводов в долларах США. Об этом сообщается на сайте кредитной организации. 

«С 10 июня 2024 г. исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять», – сказано в сообщении.

Уточняется, что платежи в долларах, оформленные и отправленные до 16:00 7 июня, будут проводиться с учетом ранее установленных условий. На входящие платежи в долларах ограничений нет. Также изменения условий не коснулись платежей в других валютах, обратили внимание в банке.

«В течение последних двух лет Райффайзенбанк был вынужден поэтапно адаптировать свою политику исходящих платежей в долларах США, чтобы соответствовать меняющимся требованиям банков-корреспондентов и при этом сохранять возможность трансграничных расчетов в этой валюте», – отметили в пресс-службе Райффайзенбанка.

Там подчеркнули, что рыночные условия изменились из-за решений банков-корреспондентов. В банке добавили, что постарались предупредить клиентов об ограничениях «максимально заранее».

28 мая Райффайзенбанк сообщил, что с 1 июня не будет открывать новые накопительные счета по тарифам «На ежедневный остаток», «К подписке» и «Ключевой». Счета, открытые до 1 июня, сохранятся. Такое решение в банке объяснили изменением рыночных условий и снижением спроса со стороны клиентов на этот вид продукта.

С начала спецоперации на Украине RBI заявляет о планах снизить свое присутствие в России. На фоне давления европейского и американского регуляторов в марте 2023 г. группа сообщила, что прорабатывает два сценария сворачивания бизнеса – продажу «дочки» или же вывод актива из состава группы.

В апреле 2024 г. RBI заявила, что в ближайшее время ожидает требования от Европейского центрального банка (ЕЦБ) ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. Согласно проекту требования, регулятор просит сократить кредитный портфель компании в стране в 2026 г. на 65%. В начале мая гендиректор RBI Йохан Штробль сообщил, что группа может начать сокращение бизнеса в РФ в III квартале 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных