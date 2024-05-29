Райффайзенбанк с 10 июня прекратит проведение исходящих переводов в долларах
Райффайзенбанк с 10 июня прекращает проведение исходящих денежных переводов в долларах США. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
«С 10 июня 2024 г. исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять», – сказано в сообщении.
Уточняется, что платежи в долларах, оформленные и отправленные до 16:00 7 июня, будут проводиться с учетом ранее установленных условий. На входящие платежи в долларах ограничений нет. Также изменения условий не коснулись платежей в других валютах, обратили внимание в банке.
«В течение последних двух лет Райффайзенбанк был вынужден поэтапно адаптировать свою политику исходящих платежей в долларах США, чтобы соответствовать меняющимся требованиям банков-корреспондентов и при этом сохранять возможность трансграничных расчетов в этой валюте», – отметили в пресс-службе Райффайзенбанка.
Там подчеркнули, что рыночные условия изменились из-за решений банков-корреспондентов. В банке добавили, что постарались предупредить клиентов об ограничениях «максимально заранее».
28 мая Райффайзенбанк сообщил, что с 1 июня не будет открывать новые накопительные счета по тарифам «На ежедневный остаток», «К подписке» и «Ключевой». Счета, открытые до 1 июня, сохранятся. Такое решение в банке объяснили изменением рыночных условий и снижением спроса со стороны клиентов на этот вид продукта.
С начала спецоперации на Украине RBI заявляет о планах снизить свое присутствие в России. На фоне давления европейского и американского регуляторов в марте 2023 г. группа сообщила, что прорабатывает два сценария сворачивания бизнеса – продажу «дочки» или же вывод актива из состава группы.
В апреле 2024 г. RBI заявила, что в ближайшее время ожидает требования от Европейского центрального банка (ЕЦБ) ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. Согласно проекту требования, регулятор просит сократить кредитный портфель компании в стране в 2026 г. на 65%. В начале мая гендиректор RBI Йохан Штробль сообщил, что группа может начать сокращение бизнеса в РФ в III квартале 2024 г.