RBI может начать реализацию ухода из России в третьем квартале 2024 года

RBI может начать реализацию ухода из России в третьем квартале 2024 годаСейчас группа составляет план, заявил ее генеральный директор Йохан Штробль
Raiffeisen Bank International (RBI) может начать процесс ухода с российского рынка в III квартале 2024 г. Об этом в ходе конференц-колла заявил генеральный директор группы Йохан Штробль.
«Ожидается, что реализация [предписания ЕЦБ] начнется уже в III квартале. Сейчас мы составляем план и анализируем, что можно сделать и что нужно сделать. Затем оценим, какой эффект это окажет на результаты [группы] за год», – сказал он.
В апреле Европейский центральный банк (ЕЦБ) направил RBI требование ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. Регулятор просит сократить кредитный портфель компании в стране в 2026 г. на 65%.
В 2022 г. RBI запустила процесс сокращения бизнеса. В апреле 2022 г. австрийская банковская группа разорвала отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета. С февраля 2023 г. банк перестал подключать российских клиентов к индивидуальному зарплатному обслуживанию, а в марте временно приостановил открытие счетов для новых клиентов-юрлиц.
В связи с продолжением работы в России группа попала в украинский список «спонсоров войны». Реестр не имеет юридической силы, но может вызывать общественное давление. За время его существования в реестр были внесены ряд западных, китайских и транснациональных компаний. Впрочем, 19 марта правительство Украины сообщило, что намерено закрыть реестр «международных спонсоров войны». Украинский минюст отмечал, что распространять такую информацию без урегулирования вопросов на законодательном уровне неприемлемо.