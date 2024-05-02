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RBI может начать реализацию ухода из России в третьем квартале 2024 года

Сейчас группа составляет план, заявил ее генеральный директор Йохан Штробль
Ведомости

Raiffeisen Bank International (RBI) может начать процесс ухода с российского рынка в III квартале 2024 г. Об этом в ходе конференц-колла заявил генеральный директор группы Йохан Штробль.

«Ожидается, что реализация [предписания ЕЦБ] начнется уже в III квартале. Сейчас мы составляем план и анализируем, что можно сделать и что нужно сделать. Затем оценим, какой эффект это окажет на результаты [группы] за год», – сказал он.

В апреле Европейский центральный банк (ЕЦБ) направил RBI требование ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. Регулятор просит сократить кредитный портфель компании в стране в 2026 г. на 65%.

В 2022 г. RBI запустила процесс сокращения бизнеса. В апреле 2022 г. австрийская банковская группа разорвала отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета. С февраля 2023 г. банк перестал подключать российских клиентов к индивидуальному зарплатному обслуживанию, а в марте временно приостановил открытие счетов для новых клиентов-юрлиц.

В связи с продолжением работы в России группа попала в украинский список «спонсоров войны». Реестр не имеет юридической силы, но может вызывать общественное давление. За время его существования в реестр были внесены ряд западных, китайских и транснациональных компаний. Впрочем, 19 марта правительство Украины сообщило, что намерено закрыть реестр «международных спонсоров войны». Украинский минюст отмечал, что распространять такую информацию без урегулирования вопросов на законодательном уровне неприемлемо. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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