Raiffeisen Bank ожидает, что ЕЦБ потребует ускорить сокращение бизнеса в России

На фоне спецоперации России на Украине Raiffeisen Bank International AG находится под давлением минфина США и ЕЦБ, в 2022 г. RBI запустила процесс сокращения бизнеса. В апреле 2022 г. австрийская банковская группа разорвала отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета. С февраля 2023 г. банк перестал подключать российских клиентов к индивидуальному зарплатному обслуживанию, а в марте временно приостановил открытие счетов для новых клиентов-юрлиц.