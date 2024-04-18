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Raiffeisen Bank ожидает, что ЕЦБ потребует ускорить сокращение бизнеса в России

Ведомости

В ближайшее время Европейский центральный банк (ЕЦБ) запросит у Raiffeisen Bank International (RBI) AG ускорить процесс сокращения бизнеса в России. Об этом говорится в сообщении RBI.

Согласно проекту требования, потребительские кредиты могут значительно сократиться в 2026 г., максимально – на 65% по сравнению с III кварталом 2023 г. Также могут сократиться международные платежи из России.

В пресс-релизе отмечается, что группа с 2022 г. приняла «существенные меры» по смягчению рисков в связи с ведением бизнеса в России.

16 апреля газета Financial Times (FT) сообщила, что RBI планирует развивать бизнес в России и разместила десятки объявлений о вакансиях в стране. Издание нашло объявление о наборе сотрудников в российское подразделение Raiffeisen Bank среди 2400 вакансий, опубликованных компанией с декабря 2024 г. Просьба FT к RBI прокомментировать ситуацию побудила группу начать внутреннее расследование. Российская структура банка подготовила отчет для главы группы Йохана Штробля. Согласно расследованию, в описании вакансий использовали шаблон, который не обновили после начала спецоперации и объявления о планах уйти из России. 

На фоне спецоперации России на Украине Raiffeisen Bank International AG находится под давлением минфина США и ЕЦБ, в 2022 г. RBI запустила процесс сокращения бизнеса. В апреле 2022 г. австрийская банковская группа разорвала отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета. С февраля 2023 г. банк перестал подключать российских клиентов к индивидуальному зарплатному обслуживанию, а в марте временно приостановил открытие счетов для новых клиентов-юрлиц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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