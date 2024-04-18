Raiffeisen Bank ожидает, что ЕЦБ потребует ускорить сокращение бизнеса в России
В ближайшее время Европейский центральный банк (ЕЦБ) запросит у Raiffeisen Bank International (RBI) AG ускорить процесс сокращения бизнеса в России. Об этом говорится в сообщении RBI.
Согласно проекту требования, потребительские кредиты могут значительно сократиться в 2026 г., максимально – на 65% по сравнению с III кварталом 2023 г. Также могут сократиться международные платежи из России.
В пресс-релизе отмечается, что группа с 2022 г. приняла «существенные меры» по смягчению рисков в связи с ведением бизнеса в России.
16 апреля газета Financial Times (FT) сообщила, что RBI планирует развивать бизнес в России и разместила десятки объявлений о вакансиях в стране. Издание нашло объявление о наборе сотрудников в российское подразделение Raiffeisen Bank среди 2400 вакансий, опубликованных компанией с декабря 2024 г. Просьба FT к RBI прокомментировать ситуацию побудила группу начать внутреннее расследование. Российская структура банка подготовила отчет для главы группы Йохана Штробля. Согласно расследованию, в описании вакансий использовали шаблон, который не обновили после начала спецоперации и объявления о планах уйти из России.
На фоне спецоперации России на Украине Raiffeisen Bank International AG находится под давлением минфина США и ЕЦБ, в 2022 г. RBI запустила процесс сокращения бизнеса. В апреле 2022 г. австрийская банковская группа разорвала отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета. С февраля 2023 г. банк перестал подключать российских клиентов к индивидуальному зарплатному обслуживанию, а в марте временно приостановил открытие счетов для новых клиентов-юрлиц.