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FT: Raiffeisen ищет новых сотрудников и планирует развивать бизнес в России

Ведомости

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует развивать бизнес в России и разместила десятки объявлений о вакансиях в стране, передает газета Financial Times (FT).

Издание нашло объявление о наборе сотрудников в российское подразделение Raiffeisen Bank среди 2400 вакансий, опубликованных компанией с декабря 2024 г. К примеру, RBI искала человека со средним бизнесом в России для расширения активной клиентской базы и стабильного увеличения доходов. Актуально было и объявление для менеджера, который привлекал бы в Raiffeisen Bank новых клиентов. Это противоречит официальным заявлениям RBI об уходе с рынка, пишет газета.

Просьба FT к RBI прокомментировать ситуацию побудила группу начать внутреннее расследование. Российская структура банка подготовила отчет для главы группы Йохана Штробля. Согласно расследованию, в описании вакансий использовали шаблон, который не обновили после начала спецоперации и объявления о планах уйти из России. В отчете уточняется, что Raiffeisen Bank продолжать работать над сокращением российского бизнеса в 2024 г. и опубликованные вакансии не соответствуют будущим планам группы.

9 марта EUobserver сообщил, что министерство финансов США пригрозило австрийскому Raiffeisen Bank санкциями за ведение бизнеса в России.

Минфин США предупредил RBI, что банк рискует быть отрезанным от финансовой системы США, если будет помогать финансировать ВС РФ. Предупреждение было сделано после проведенных встреч 7 и 8 марта старшего чиновника казначейства Анны Моррис с австрийским правительством и руководителями RBI в Вене.

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло RBI в черный список «спонсоров войны» в марте 2023 г. за продолжение работы в России и признание ДНР и ЛНР. Reuters отмечало, что этот шаг говорит о крепких экономических связях Австрии с Россией и решимости банка все же сохранить там свой бизнес.

В декабре 2023 г. страны ЕС согласились принять 12-й пакет антироссийских санкций после того, как Украина пошла навстречу требованию Австрии и временно убрала Raiffeisen Bank из списка «международного спонсора войны». Впрочем, 20 марта правительство Украины заявило о намерении закрыть этот реестр. По версии минюста, распространять такую информацию без урегулирования вопросов на законодательном уровне неприемлемо. Список «спонсоров войны» не имеет юридической силы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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