FT: Raiffeisen ищет новых сотрудников и планирует развивать бизнес в России
Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует развивать бизнес в России и разместила десятки объявлений о вакансиях в стране, передает газета Financial Times (FT).
Издание нашло объявление о наборе сотрудников в российское подразделение Raiffeisen Bank среди 2400 вакансий, опубликованных компанией с декабря 2024 г. К примеру, RBI искала человека со средним бизнесом в России для расширения активной клиентской базы и стабильного увеличения доходов. Актуально было и объявление для менеджера, который привлекал бы в Raiffeisen Bank новых клиентов. Это противоречит официальным заявлениям RBI об уходе с рынка, пишет газета.
Просьба FT к RBI прокомментировать ситуацию побудила группу начать внутреннее расследование. Российская структура банка подготовила отчет для главы группы Йохана Штробля. Согласно расследованию, в описании вакансий использовали шаблон, который не обновили после начала спецоперации и объявления о планах уйти из России. В отчете уточняется, что Raiffeisen Bank продолжать работать над сокращением российского бизнеса в 2024 г. и опубликованные вакансии не соответствуют будущим планам группы.
9 марта EUobserver сообщил, что министерство финансов США пригрозило австрийскому Raiffeisen Bank санкциями за ведение бизнеса в России.
Минфин США предупредил RBI, что банк рискует быть отрезанным от финансовой системы США, если будет помогать финансировать ВС РФ. Предупреждение было сделано после проведенных встреч 7 и 8 марта старшего чиновника казначейства Анны Моррис с австрийским правительством и руководителями RBI в Вене.
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло RBI в черный список «спонсоров войны» в марте 2023 г. за продолжение работы в России и признание ДНР и ЛНР. Reuters отмечало, что этот шаг говорит о крепких экономических связях Австрии с Россией и решимости банка все же сохранить там свой бизнес.
В декабре 2023 г. страны ЕС согласились принять 12-й пакет антироссийских санкций после того, как Украина пошла навстречу требованию Австрии и временно убрала Raiffeisen Bank из списка «международного спонсора войны». Впрочем, 20 марта правительство Украины заявило о намерении закрыть этот реестр. По версии минюста, распространять такую информацию без урегулирования вопросов на законодательном уровне неприемлемо. Список «спонсоров войны» не имеет юридической силы.