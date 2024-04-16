FT: Raiffeisen ищет новых сотрудников и планирует развивать бизнес в России

Издание нашло объявление о наборе сотрудников в российское подразделение Raiffeisen Bank среди 2400 вакансий, опубликованных компанией с декабря 2024 г. К примеру, RBI искала человека со средним бизнесом в России для расширения активной клиентской базы и стабильного увеличения доходов. Актуально было и объявление для менеджера, который привлекал бы в Raiffeisen Bank новых клиентов. Это противоречит официальным заявлениям RBI об уходе с рынка, пишет газета.