Raiffeisenbank прекратил отношения с рядом банков из России

Банки США и Европы готовятся понести убытки в размере более $10 млрд в случае прекращения работы в России, сообщила газета Financial Times. Группа Raiffeisen Bank International, по данным FT, подготовилась к убыткам на сумму 320 млн евро. Через неделю после начала спецоперации на Украине Reuters сообщил, что австрийский банк рассматривает возможность ухода из России, информацию об этом в пресс-службе банка назвали недостоверной.