Raiffeisenbank прекратил отношения с рядом банков из России
Банковская группа из Австрии Raiffeisenbank International (RBI) разорвала отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета, передает РБК со ссылкой на представителя банковской группы.
«В апреле 2022 г. Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — сообщил представитель банка, не уточняя названия организаций.
По его словам, речь не идет о прекращении отношений с российским Райффайзенбанком. Меру объяснили необходимостью «проактивно» контролировать объем операций, который банк может своевременно обрабатывать в пользу клиентов с открытыми корсчетами.
Raiffeisenbank направил банкам-клиентам в России письма с предупреждением о закрытии счетов в евро, среди этих организаций был «Тинькофф банк», добавил источник издания.
«Тинькофф банк» временно приостановил переводы через международную систему SWIFT в евро, потому что сроки их проведения увеличились, сообщал 6 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
«Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Клиенты "Тинькофф" могут проводить SWIFT-переводы в других валютах», — сообщили в кредитной организации.
Ранее РБК сообщил со ссылкой на представителей российских банков, что увеличились сроки переводов через SWIFT и число отказов из-за усиления контроля в отношении российских пользователей со стороны иностранных банков. В нескольких кредитных организациях сообщили об увеличении сроков операции до нескольких недель.
В начале марта Евросоюз объявил об отключении от системы SWIFT семи российских банков — ВТБ, банков «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. В шестом пакете санкций ЕС предлагается отключить от SWIFT Сбербанк и еще два крупных банка России.
Банки США и Европы готовятся понести убытки в размере более $10 млрд в случае прекращения работы в России, сообщила газета Financial Times. Группа Raiffeisen Bank International, по данным FT, подготовилась к убыткам на сумму 320 млн евро. Через неделю после начала спецоперации на Украине Reuters сообщил, что австрийский банк рассматривает возможность ухода из России, информацию об этом в пресс-службе банка назвали недостоверной.