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Финансы

«Тинькофф банк» приостановил переводы через SWIFT в евро

Ведомости

«Тинькофф банк» временно приостановил переводы через международную систему SWIFT в евро, потому что сроки их проведения увеличились, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Клиенты "Тинькофф" могут проводить SWIFT-переводы в других валютах», — сообщили в кредитной организации.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на представителей российских банков, что увеличились сроки переводов через SWIFT и число отказов из-за усиления контроля в отношении российских пользователей со стороны иностранных банков. В нескольких кредитных организациях сообщили об увеличении сроков операции до нескольких недель.

В начале марта Евросоюз объявил об отключении от системы SWIFT семи российских банков — ВТБ, банка «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. В шестом пакете санкций ЕС предлагается отключить от SWIFT Сбербанк и еще два крупных банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных