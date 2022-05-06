«Тинькофф банк» приостановил переводы через SWIFT в евро
«Тинькофф банк» временно приостановил переводы через международную систему SWIFT в евро, потому что сроки их проведения увеличились, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
«Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Клиенты "Тинькофф" могут проводить SWIFT-переводы в других валютах», — сообщили в кредитной организации.
Ранее РБК сообщил со ссылкой на представителей российских банков, что увеличились сроки переводов через SWIFT и число отказов из-за усиления контроля в отношении российских пользователей со стороны иностранных банков. В нескольких кредитных организациях сообщили об увеличении сроков операции до нескольких недель.
В начале марта Евросоюз объявил об отключении от системы SWIFT семи российских банков — ВТБ, банка «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. В шестом пакете санкций ЕС предлагается отключить от SWIFT Сбербанк и еще два крупных банка России.