«Тинькофф банк» приостановил переводы через SWIFT в евро

Ранее РБК сообщил со ссылкой на представителей российских банков, что увеличились сроки переводов через SWIFT и число отказов из-за усиления контроля в отношении российских пользователей со стороны иностранных банков. В нескольких кредитных организациях сообщили об увеличении сроков операции до нескольких недель.