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Финансы

Российские банки сообщили о сложностях клиентов при переводах через SWIFT

Ведомости

У клиентов банков России появились сложности с международными денежными переводами через систему SWIFT: увеличились сроки операций и число отказов из-за усиления контроля в отношении российских пользователей со стороны иностранных банков, сообщил РБК.

Директор по финансовому мониторингу Росбанка Александр Попов рассказал, что выросло число запросов от комплаенс-служб иностранных банков, однако оно не критично. В результате сроки переводов выросли на 5-10 дней, а раньше проходили за 1-2 дня.

По словам собеседника издания в одном крупном банке, иностранные банки стали внимательнее относиться к переводам через SWIFT из России. Контрагенты проводят выборочную проверку отправителей, но не указывают ее причины, поэтому сроки некоторых переводов могут вырасти до нескольких недель. Банк рекомендовал своим клиентам разбивать большой перевод на несколько частей, чтобы хотя бы часть денег пришла оперативно.

Представитель банка «Уралсиб» подтвердил проблемы с переводами из-за ужесточившегося комплаенса. По его словам, переводы могут задерживаться на три недели и больше, в среднем задерживается каждый шестой перевод. В случае отказа провести операцию иностранные банки не указывают причину и, как правило, ссылаются на комплаенс-политику.

В «Тинькофф банке» изданию рассказали, что в марте-апреле выросло число переводов, что повысило нагрузку на комплаенс-команды всех задействованных сторон. В зависимости от юрисдикции и комплаенс-процедур могут увеличиться сроки переводов, а также контрагенты могут отказать в операции — в этом случае деньги вернутся на счет клиента.

В начале марта Евросоюз объявил об отключении от системы SWIFT семи российских банков — ВТБ, банка «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Также не могут проводить переводы в валюте банки, которые попали в список SDN США — Сбербанк и Альфа-банк.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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