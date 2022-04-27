Российские банки сообщили о сложностях клиентов при переводах через SWIFT

В «Тинькофф банке» изданию рассказали, что в марте-апреле выросло число переводов, что повысило нагрузку на комплаенс-команды всех задействованных сторон. В зависимости от юрисдикции и комплаенс-процедур могут увеличиться сроки переводов, а также контрагенты могут отказать в операции — в этом случае деньги вернутся на счет клиента.