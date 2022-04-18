Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT подключились 52 иностранные организации

Она добавила, что западные санкции отрезали от расчетов в резервных валютах большую часть российской экономики — как банки, так и компании. «Нам важно развивать платежи в нацвалютах. Здесь мы также не на пустом месте начинаем. У нас уже были запущены и развивались такие двусторонние проекты с рядом стран. Сейчас мы ведем переговоры с партнерами в разных странах, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию с платежами и расчетами», — подчеркнула Набиуллина.