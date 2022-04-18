Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT подключились 52 иностранные организации
К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) присоединились уже 52 иностранные организации из 12 стран, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран», — сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
Она добавила, что западные санкции отрезали от расчетов в резервных валютах большую часть российской экономики — как банки, так и компании. «Нам важно развивать платежи в нацвалютах. Здесь мы также не на пустом месте начинаем. У нас уже были запущены и развивались такие двусторонние проекты с рядом стран. Сейчас мы ведем переговоры с партнерами в разных странах, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию с платежами и расчетами», — подчеркнула Набиуллина.
Регулятор создал СПФС в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. В частности, такие санкции рекомендовал ввести Европарламент Совету ЕС.
Членами SWIFT являются более 11 000 финансовых организаций в более чем 200 странах мира. СПФС насчитывает около 400 пользователей, в том числе российские и иностранные банки и компании.
После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от SWIFT российские банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Отключение не отразилось на обслуживании клиентов банков в России, но затронуло денежные переводы за рубеж.