ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, попавших под санкции
Евросоюз принял решение отключить от международной межбанковской системы SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза.
Решение вступает в силу с момента его опубликования, подчеркивается в документе. «Ведомости» ожидают ответа представителей Совкомбанка, «ФК Открытие» и Новикомбанка.
В пресс-службе ВТБ сообщили, что отключение банка от системы SWIFT «никак не отразится на обслуживании клиентов ВТБ на территории нашей страны». «Все операции клиентов внутри России обрабатываются посредством платежной системы Банка России, НСПК и СПФС, поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по переводу денежных средств и по картам в любых торговых точках», — пояснил представитель.
Помимо этого решение об отключении от SWIFT не меняет текущую ситуацию с осуществлением международных переводов корпоративными клиентами, отметили в банке. «Всем клиентам за рубежом мы заранее сообщили о необходимости снять наличные в любом банкомате. Переводы за рубеж нашим клиентам-физлицам в связи с санкциями в данный момент уже недоступны», — подчеркнули в ВТБ.
В ВЭБ.РФ сообщили, что в значительной степени «ориентированы на поддержку проектов в России». «Эта работа будет продолжена в полном объеме. В части деятельности по поддержке экспорта с банками — корреспондентами будут задействованы как СПФС, так и альтернативные каналы. Со своей стороны ВЭБ продолжит максимально содействовать реализации проектов, направленных на развитие экономики страны и повышение качества жизни людей», — говорится в сообщении. Внешние ограничения на реализацию этой повестки не влияют.
Представитель Промсвязьбанка сообщил «Ведомостям», что банк «сохраняет бесперебойную работу и обслуживание своих клиентов, новые санкции не окажут существенного влияния на деятельность банка».
«Введение санкций не стало для нас неожиданностью, ПСБ был готов к отключению от SWIFT — мы реализовали мероприятия по нивелированию эффекта такого ограничения и предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы наши клиенты продолжали пользоваться продуктами и услугами банка в максимально привычном им режиме», — отметил представитель.
В пресс-службе Совкомбанка заявили, что банк уже не может «проводить платежи за рубеж в иностранной валюте, так как мы в SDN (блокирующий список минфина США. — Ред.). «Других целей у SWIFT нет. На банке это никак не скажется», — сказали в пресс-службе.
Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT работает с 1973 г. Его соучредителями являются пользующиеся одноименной системой финансовые институты. Сегодня SWIFT объединяет свыше 11 000 участников в 200 странах и территориях. Ранее принудительную блокировку доступа к системе применяли в отношении банков Ирана, КНДР и Афганистана. 1 марта SWIFT сообщала, что к подобным ограничениям могут присоединиться Великобритания и Канада.
Западные страны ввели санкции против России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. В частности, на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк наложены блокирующие санкции США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. У Сбербанка под санкции попали корреспондентские счета.