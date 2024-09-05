Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

ЦБ хочет стимулировать компании к выходу IPO и SPO налоговыми льготами

Ведомости

ЦБ РФ подготовил пакет предложений по стимулированию выхода бизнеса на рынок акционерного капитала. Регулятор предлагает обсудить предоставление льгот по налогу на прибыль вышедшим на IPO и SPO компаниям, а также разрешить приоритетный доступ к программам господдержки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с инициативой ЦБ.

По словам источников, Банк России считает нужным развивать механизм субсидирования долевого финансирования «как альтернативу субсидированию кредитов», а также предлагает обдумать отдельные стимулы для госкомпаний. По информации издания, есть три варианта снижения налога на прибыль. Так, первый вариант снижения налога на прибыль будет применяться в отношении компаний выпустивших не менее 15% своих акций в свободное обращение, сама льгота может предоставляться в течение трех лет после того, как компания достигла этого показателя по итогам первичного или вторичного размещения. Процент льготы предлагается привязать к уровню котировального списка с привязкой к акциям. Для первого котировального списка, где выше требования к раскрытию информации и корпоративному управлению, налог на прибыль предлагается снизить на 3 п.п., для второго – на 2 п.п. Компания должна выйти на рынок не ранее 2022 г.

Второй вариант – снижение налога на прибыль пропорционально доле акций в свободном обращении. Все остальные условия по срокам и проценту акций аналогичны первому варианту. Сам процент налога будет снижен до 3 п.п. Третий вариант предполагает привязку к доле акций в свободном обращении, но предполагает прогрессивную шкалу. Ставка налога на прибыль будет снижена на величину от 1 до 3 п.п. для компаний, выпустивших от 15% до 35% акций в свободное обращение. Вместе с этим сниженный налог может быть скорретирован в зависимости от количества свободных акций на бирже.

28 мая ЦБ призвал эмитентов раскрывать больше информации об аллокации на IPO. Как заявил регулятор, пока информация раскрывается недостаточно, и это влияет на снижение ликвидности на фондовом рынке, отмечает ЦБ. Более подробные данные об аллокации повысят прозрачность сделок IPO и могут увеличить доверие инвесторов к российскому фондовому рынку, заявил регулятор. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных