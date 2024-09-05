ЦБ хочет стимулировать компании к выходу IPO и SPO налоговыми льготами
ЦБ РФ подготовил пакет предложений по стимулированию выхода бизнеса на рынок акционерного капитала. Регулятор предлагает обсудить предоставление льгот по налогу на прибыль вышедшим на IPO и SPO компаниям, а также разрешить приоритетный доступ к программам господдержки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с инициативой ЦБ.
По словам источников, Банк России считает нужным развивать механизм субсидирования долевого финансирования «как альтернативу субсидированию кредитов», а также предлагает обдумать отдельные стимулы для госкомпаний. По информации издания, есть три варианта снижения налога на прибыль. Так, первый вариант снижения налога на прибыль будет применяться в отношении компаний выпустивших не менее 15% своих акций в свободное обращение, сама льгота может предоставляться в течение трех лет после того, как компания достигла этого показателя по итогам первичного или вторичного размещения. Процент льготы предлагается привязать к уровню котировального списка с привязкой к акциям. Для первого котировального списка, где выше требования к раскрытию информации и корпоративному управлению, налог на прибыль предлагается снизить на 3 п.п., для второго – на 2 п.п. Компания должна выйти на рынок не ранее 2022 г.
Второй вариант – снижение налога на прибыль пропорционально доле акций в свободном обращении. Все остальные условия по срокам и проценту акций аналогичны первому варианту. Сам процент налога будет снижен до 3 п.п. Третий вариант предполагает привязку к доле акций в свободном обращении, но предполагает прогрессивную шкалу. Ставка налога на прибыль будет снижена на величину от 1 до 3 п.п. для компаний, выпустивших от 15% до 35% акций в свободное обращение. Вместе с этим сниженный налог может быть скорретирован в зависимости от количества свободных акций на бирже.
28 мая ЦБ призвал эмитентов раскрывать больше информации об аллокации на IPO. Как заявил регулятор, пока информация раскрывается недостаточно, и это влияет на снижение ликвидности на фондовом рынке, отмечает ЦБ. Более подробные данные об аллокации повысят прозрачность сделок IPO и могут увеличить доверие инвесторов к российскому фондовому рынку, заявил регулятор.