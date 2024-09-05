ЦБ хочет стимулировать компании к выходу IPO и SPO налоговыми льготами

По словам источников, Банк России считает нужным развивать механизм субсидирования долевого финансирования «как альтернативу субсидированию кредитов», а также предлагает обдумать отдельные стимулы для госкомпаний. По информации издания, есть три варианта снижения налога на прибыль. Так, первый вариант снижения налога на прибыль будет применяться в отношении компаний выпустивших не менее 15% своих акций в свободное обращение, сама льгота может предоставляться в течение трех лет после того, как компания достигла этого показателя по итогам первичного или вторичного размещения. Процент льготы предлагается привязать к уровню котировального списка с привязкой к акциям. Для первого котировального списка, где выше требования к раскрытию информации и корпоративному управлению, налог на прибыль предлагается снизить на 3 п.п., для второго – на 2 п.п. Компания должна выйти на рынок не ранее 2022 г.