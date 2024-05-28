ЦБ призвал эмитентов раскрывать больше информации об аллокации на IPO
Банк России рекомендовал эмитентам раскрывать больше информации об аллокации в ходе первичного публичного предложения акций (IPO). Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.
Эмитентам стоит раскрывать принципы распределения бумаг перед началом сбора заявок на участие в IPO, а по итогам размещения – сообщать о фактическом распределении бумаг между инвесторами, уточняется в сообщении регулятора. Также ЦБ призывает компании по итогам размещения раскрывать в виде сообщений о существенных фактах информацию об акционерах, которые в течение определенного времени обязуются не продавать свои акции, уточняя срок действия ограничения.
Брокерам в ходе IPO нужно предупреждать розничных клиентов о том, что их заявки могут быть удовлетворены не в полном объеме или же отклонены полностью, подчеркивается в письме.
Пока информация раскрывается недостаточно, и это влияет на снижение ликвидности на фондовом рынке, отмечает ЦБ. Более подробные данные об аллокации повысят прозрачность сделок IPO и могут увеличить доверие инвесторов к российскому фондовому рынку, считает регулятор.
В начале апреля Мосбиржа анонсировала внедрение сервиса для равномерной аллокации на IPO «Смарт-Аллокатор». Система будет позволять удовлетворять все заявки равномерно между всеми участниками IPO или определять одинаковую аллокацию для отдельных типов инвесторов. Механизм также позволяет установить минимальную аллокацию по каждой заявке.