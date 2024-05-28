ЦБ призвал эмитентов раскрывать больше информации об аллокации на IPO

Эмитентам стоит раскрывать принципы распределения бумаг перед началом сбора заявок на участие в IPO, а по итогам размещения – сообщать о фактическом распределении бумаг между инвесторами, уточняется в сообщении регулятора. Также ЦБ призывает компании по итогам размещения раскрывать в виде сообщений о существенных фактах информацию об акционерах, которые в течение определенного времени обязуются не продавать свои акции, уточняя срок действия ограничения.