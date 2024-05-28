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ЦБ призвал эмитентов раскрывать больше информации об аллокации на IPO

Ведомости

Банк России рекомендовал эмитентам раскрывать больше информации об аллокации в ходе первичного публичного предложения акций (IPO). Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.

Эмитентам стоит раскрывать принципы распределения бумаг перед началом сбора заявок на участие в IPO, а по итогам размещения – сообщать о фактическом распределении бумаг между инвесторами, уточняется в сообщении регулятора. Также ЦБ призывает компании по итогам размещения раскрывать в виде сообщений о существенных фактах информацию об акционерах, которые в течение определенного времени обязуются не продавать свои акции, уточняя срок действия ограничения. 

Брокерам в ходе IPO нужно предупреждать розничных клиентов о том, что их заявки могут быть удовлетворены не в полном объеме или же отклонены полностью, подчеркивается в письме.

Пока информация раскрывается недостаточно, и это влияет на снижение ликвидности на фондовом рынке, отмечает ЦБ. Более подробные данные об аллокации повысят прозрачность сделок IPO и могут увеличить доверие инвесторов к российскому фондовому рынку, считает регулятор. 

В начале апреля Мосбиржа анонсировала внедрение сервиса для равномерной аллокации на IPO «Смарт-Аллокатор». Система будет позволять удовлетворять все заявки равномерно между всеми участниками IPO или определять одинаковую аллокацию для отдельных типов инвесторов. Механизм также позволяет установить минимальную аллокацию по каждой заявке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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