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Инвесторы из США потеряли $5,6 млрд из-за криптомошенников

Ведомости

Инвесторы из США потеряли более $5,6 млрд из-за мошеннических схем с криптовалютой, следует из ежегодного доклада Федерального бюро расследований (ФБР).

В прошлом году сумма ущерба от криптомошенничества выросла на 45% по сравнению с 2022 г., отмечается в материале. Всего бюро получило около 70 000 жалоб от жертв мошенничества с использованием криптовалюты. Среди схем обмана наиболее распространенной стало инвестиционное мошенничество. Убытки от него по результатам прошлого года составили $3,96 млрд.

Мошенники чаще всего ищут потенциальных жертв в социальных сетях и в приложениях для знакомств, сообщили в ФБР. Они завоевывают доверие собеседника, после чего убеждают инвестировать в криптовалюту. Чтобы усыпить бдительность, на начальном этапе мошенники могут позволить жертвам выводить небольшие суммы.

В России закон о легализации майнинга был подписан в августе. Он признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты. Согласно утвержденному закону, майнить могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Физическим лицам майнинг разрешен без их включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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