Инвесторы из США потеряли $5,6 млрд из-за криптомошенников
Инвесторы из США потеряли более $5,6 млрд из-за мошеннических схем с криптовалютой, следует из ежегодного доклада Федерального бюро расследований (ФБР).
В прошлом году сумма ущерба от криптомошенничества выросла на 45% по сравнению с 2022 г., отмечается в материале. Всего бюро получило около 70 000 жалоб от жертв мошенничества с использованием криптовалюты. Среди схем обмана наиболее распространенной стало инвестиционное мошенничество. Убытки от него по результатам прошлого года составили $3,96 млрд.
Мошенники чаще всего ищут потенциальных жертв в социальных сетях и в приложениях для знакомств, сообщили в ФБР. Они завоевывают доверие собеседника, после чего убеждают инвестировать в криптовалюту. Чтобы усыпить бдительность, на начальном этапе мошенники могут позволить жертвам выводить небольшие суммы.
В России закон о легализации майнинга был подписан в августе. Он признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты. Согласно утвержденному закону, майнить могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Физическим лицам майнинг разрешен без их включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством России.