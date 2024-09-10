Инвесторы из США потеряли $5,6 млрд из-за криптомошенников

В прошлом году сумма ущерба от криптомошенничества выросла на 45% по сравнению с 2022 г., отмечается в материале. Всего бюро получило около 70 000 жалоб от жертв мошенничества с использованием криптовалюты. Среди схем обмана наиболее распространенной стало инвестиционное мошенничество. Убытки от него по результатам прошлого года составили $3,96 млрд.