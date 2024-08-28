Какие перспективы у трансграничных платежей в криптовалюте

Бизнес высоко оценит любой инструмент, который позволит официально и бесшовно вести расчеты с иностранными контрагентами, добавляет советник Lidings Дмитрий Кириллов. Важно, замечает он, чтобы государство не просто декларировало готовность содействовать бизнесу в таких расчетах, но и выработало единый лояльный подход к ним. Валютное и антиотмывочное законодательство до сих пор смотрит на расчеты в криптовалюте и ее покупку как на что-то запретное, напоминает Кириллов: в условиях возрастающего санкционного давления и кризиса внешнеторговых расчетов такой подход нужно менять.