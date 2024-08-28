Какие перспективы у трансграничных платежей в криптовалюте

Какие перспективы у трансграничных платежей в криптовалютеЦБ ждет первых сделок до конца года
Уже с 1 сентября ЦБ может начать тестовые расчеты в криптовалюте по внешнеторговым контрактам – эта возможность у регулятора появилась благодаря закону, который позволяет в экспериментальном режиме использовать цифровые валюты для трансграничных расчетов, а также проводить биржевые торги криптой под надзором Банка России. Президент подписал соответствующий закон в начале августа.
Поручение разработать механизм использования криптовалюты в международных расчетах премьер-министр Михаил Мишустина еще в конце 2022 г. дал Минфину, Банку России, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.
«Условия эксперимента мы [Банк России] уже обсуждаем с министерствами, ведомствами, бизнесом и ожидаем, что первые такие платежи пройдут до конца этого года», – отметила в июле председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Минфин уже «взял на заметку» идею разрешить создание российских криптобирж, заявил в середине августа руководитель ведомства Антон Силуанов. Он сообщил, что экспортеры и импортеры уверяют, что банки из дружественных стран взимают за трансграничный перевод около 1% комиссии, хотя раньше приходилось платить до 7%. По мнению Силуанова, это не слишком дорого. Но в любом случае нужно отрегулировать цифровую финансовую среду и сделать официальными криптобиржи, подчеркнул глава Минфина.
Что вводит закон
В России теперь может вводиться специальное правовое регулирование для проектов в отдельных сферах экономики. Закон позволяет создавать экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в медицине и фармацевтике, проектировании, производстве и эксплуатации транспортных средств, сельском хозяйстве, финансовом рынке. Утвержденные в рамках ЭПР проекты выводятся из-под действия федеральных законов.
Банк России будет выполнять функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. На территории страны все еще запрещено использовать криптовалюту для расчетов. Закон делает оговорку, предоставляя эту возможность ЦБ в рамках созданных ЭПР. Программа ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке может предусматривать использование цифровой валюты и проведение операций с ней в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности.
ЦБ с 1 сентября сможет утвердить программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в России. В программе должен быть прописан порядок допуска цифровых валют в качестве товара к организованным торгам, его прекращения и определены требования к организаторам торговли, которые смогут проводить торги цифровой валютой.
Также Банк России уполномочен создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами в контуре национальной платежной системы (НПС): ЦБ определит правила работы данной электронной платформы, оператора и ее пользователей. В НПС входят Национальная система платежных карт (НСПК), Система быстрых платежей (СБП), собственная платежная система Банка России, платежная система НРД и Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
Таким образом, ЦБ сможет проводить три пилота с криптовалютой:
по использованию криптовалют в расчетах по внешнеторговым контрактам;
по организации торгов цифровой валютой на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;
по созданию оператора по расчетам в цифровых валютах в контуре НПС.
Первые оценки
Во времена ужесточения санкций и сложностей с проведением расчетов даже в дружественных валютах поиск альтернативных способов платежей не теряет своей актуальности. На этом фоне в ЦБ, крайне категорично настроенном на использование криптовалюты в России, после санкционного давления допустили ее применение в рамках отдельных экспериментальных режимов.
Если не развивать «непопулярные» механизмы платежей в условиях санкций, то экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель», говорил в начале июля первый зампред председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Принятый закон фиксирует самые первичные условия для проведения таких сделок, говорит заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко: у бизнеса есть к ним сбалансированный интерес, поскольку официально в правовом поле теперь целый новый класс активов, хотя и с определенными ограничениями.
Расчеты в криптовалюте помогают нивелировать «беспрецедентное санкционное давление Запада», служат альтернативой SWIFT и российской СПФС что особенно актуально в связи с отказами банками даже из дружественных стран принимать платежи из России из-за опасения попасть под вторичные ограничения, считает директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Такой способ имеет эффект снижения давления в части импорта, а также расширит область применения цифровых активов.
Криптовалюта может и должна использоваться для внешнеторговых расчетов, замечает генеральный директор «Транскрипт», доцент Финансового университета при правительстве РФ Станислав Акулинкин: для этого необходимо встроить платежную инфраструктуру блокчейна в законодательство о НПС. Бизнес уже использует отдельные платежные механизмы с подключением цифровых валют для расчетов с различными странами, говорит эксперт – интерес с таким вариантам расчетов неуклонно растет. Гармонизация законодательства, разработка и внедрение политики информационной безопасности создадут необходимые условия для масштабирования расчетов в криптовалютах во внешнеэкономической деятельности, уверен Акулинкин.
Бизнес высоко оценит любой инструмент, который позволит официально и бесшовно вести расчеты с иностранными контрагентами, добавляет советник Lidings Дмитрий Кириллов. Важно, замечает он, чтобы государство не просто декларировало готовность содействовать бизнесу в таких расчетах, но и выработало единый лояльный подход к ним. Валютное и антиотмывочное законодательство до сих пор смотрит на расчеты в криптовалюте и ее покупку как на что-то запретное, напоминает Кириллов: в условиях возрастающего санкционного давления и кризиса внешнеторговых расчетов такой подход нужно менять.
Ключевое в этом процессе, о чем забывает большинство, это убедить иностранного контрагента, боящегося «вторичных, третичных и четвертичных санкций», принять платеж в криптовалюте, замечает член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский: «Купить крипту, тем более за наличные, нигде в мире не составляет большого труда, вопрос только в объемах, курсах и регулярности операций».
Пока рано говорить о том, что инновационная технология распределенных реестров полностью заменит сеть банков-корреспондентов, считает Акулинкин. Тем не менее в странах, которые подвергаются политическому давлению, такой способ расчетов будет развиваться опережающими темпами и в перспективе позволит им занять лидирующие позиции на рынке трансграничных платежей, полагает эксперт.
Появление биржи
Создание криптобирж и иных площадок для купли-продажи криптовалюты в России необходимо в первую очередь для обслуживания внешнеэкономической деятельности экспортеров и импортеров, полагает Огиенко из Bitriver.
Российская платежная инфраструктура должна включать в себя необходимые элементы для осуществления трансграничных платежей и здесь не обойтись без отечественных игроков финансового рынка, считает Акулинкин. В России будут созданы криптобиржи, на которых участники ВЭД смогут обменивать рубли на токенизированные платежные инструменты и использовать их для осуществления трансграничных расчетов без использования банковских корреспондентских отношений и систем передачи финансовых сообщений по типу SWIFT, описывает он принцип.
Пока криптобиржи будут работать в России в закрытом контуре исключительно в целях ВЭД, полагает Огиенко. Далее ситуация будет, скорее всего, меняться по результатам проведенного эксперимента, считает он: на первом этапе физлица вряд ли смогут участвовать в этих торгах.
Российская криптобиржа сама по себе полезный инструмент – для купли-продажи криптовалюты, для формирования обменных курсов, для взаимодействия с операторами выпуска и обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), говорит Кириллов. Но нужно помнить, что такая биржа сразу же окажется под ударом международных санкций, как это произошло с операторами выпуска ЦФА и другими российскими технологическими компаниями, напоминает он. Кириллов придерживается децентрализованного подхода, когда участники внешнеторговых расчётов должны напрямую вести их со своими контрагентами, без задействования криптобирж – так информация о конкретных кошельках будет распределена.